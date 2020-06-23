Стрельцы нуждается в умной и тактичной супруге намного сильнее, чем другие мужчины, потому что они быстро замечают все минусы, недостатки и уязвимые стороны своего партнера.

Астрологи назвали знаки Зодиака у мужчин, с которыми сложно построить семью.

Об этом пишет "Клубер".

Рак

Раки делятся на две категории – тех, кто любит свой дом, но при этом все время раздражается, сыплет колкостями и критикует, и мужчин вялых, праздных и отстраненных. Последние чаще всего женятся из-за возможности получить выгоду, наследство или сделать карьеру. То есть по любой причине, которая позволит им стать обладателем определенных благ или хорошего места.

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Даже любящие своих детей и супругу Раки, не могут почувствовать себя до конца счастливыми и всегда находят что-то такое, что критикуют или что их разочаровывает. Однако при этом они сохраняют верность своим вторым половинам – конечно, лишь в тех случаях, когда их потребности по большей части удовлетворены.

Скорпион

Единственная возможность создать счастливый союз с мужчиной, родившимся под этим созвездием, – поддерживать его во всех его инициативах. Скорпионы не выносят доминирующих представительниц прекрасного пола, они патриархальны и любят демонстрировать, кто на самом деле в доме является хозяином.

При этом Скорпионы жить не могут без супруги и детей и делают успешную карьеру, благодаря чему они успешно содержат свою семью. Мужчины этого знака действительно испытывают к окружающим сильные чувства, но у них большие проблемы с их выражением.

У вас большие шансы создать со Скорпионом гармоничный союз, если, конечно, у вас получится удовлетворить все его желания, как в интимном плане, так и в жизни.

Стрелец

Стрельцы нуждается в умной и тактичной супруге намного сильнее, чем другие мужчины, потому что они быстро замечают все минусы, недостатки и уязвимые стороны своего партнера. Его интерес к окружающему миру просто огромен, поэтому он участвует буквально во всех событиях, происходящих вокруг – зачастую во вред жене и дому.

Жить с таким мужчиной довольно легко, но нестабильность его чувств и его нелюбовь к правилам и ограничениям заставляют его партнера все время работать над расширением своего кругозора, чтобы сохранить с ним паритет.

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