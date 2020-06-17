Названы пары знаков Зодиака, которые обречены на счастье

Астрологи выделили пять идеальных, по их мнению, зодиакальных пар.

Союз некоторых зодиакальных пар благословлен небесами, уверяют астрологи.

Они составили топ таких пар среди знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

Дева и Телец

Дева будет вдохновлена ​​и заинтригована позитивным подходом Тельца к жизни. Она будет в блаженстве, находясь с тем, кем восхищается. Со своей же стороны, Дева позволит Тельцу оставаться приземленным. Эти два знака уравновешивают друг друга и приносят гармонию в отношения. Они уделяют внимание и поддерживают интерес друг в друге. Дева и Телец — оба земные знаки. Это помогает им понять идеалы и желания друг друга. Между ними крепкая дружба и деловое партнерство. Но в романтическом смысле они чувствуют связь, как никто другой.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей способны создать невероятное романтическое партнерство. Они уравновешивают друг друга. Близнецы могут быть крайне нерешительными и рассеянными, Водолей же — абсолютная противоположность Близнецов. Они нуждаются друг в друге, чтобы дополнить друг друга и достичь поставленных целей. Близнецы привносят юмор и расслабление в связь, в то время как Водолей показывает Близнецам маршрут к цели. Их связь глубже, чем кажется на первый взгляд, и страсть удерживает любовь даже в тяжелые времена.

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Стрелец и Овен

Когда Стрелец и Овен сходятся вместе, жизнь становится одним большим приключением. Оба знака — искатели приключений, мечтатели и ценители свободы. Они будут поддерживать идеи друг друга и вести глубокие и содержательные разговоры. Это родственные души по уровню интеллекта. Они понимают друг друга без слов и никогда не скучают вместе, работая как единый организм. Вместо того, чтобы строить индивидуальные планы, они объединяют свои цели и идут к ним рука об руку.

Рак и Весы

Рак и Весы – потрясающее сочетание. Когда Рак чрезвычайно эмоционален, Весы уравновешены. Весы жаждут внимания, а Рак более чем счастлив отдать им всю свою любовь и привязанность. Оба легко завязывают не только отношения, но и дружбу. Оба глубоко чувствительные люди, которые получают огромное удовольствие от того, что партнер может понять их на более глубоком уровне. Они жаждут страсти, и именно она сплачивает их вместе.

Весы и Близнецы

Союз между Весами и Близнецами основан на сильнейшей интеллектуальной связи. Оба знака относятся к стихии Воздуха и нуждаются в умственной стимуляции. Они любят получать новые знания, чем подпитывают интерес друг друга. Эти знаки также отлично понимают и принимают других людей. Они внимательны друг к другу и всегда помогут, когда это необходимо.

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