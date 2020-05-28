Астрологи назвали главные страхи знаков Зодиака

Астрологи рассказали, чего боится каждый знак Зодиака больше всего.

Астрологи назвали самые большие страхи знаков Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен: страх зависимости от других

На первый взгляд, Овен свободолюбив и уверен в себе, но такое поведение зачастую является лишь маской. Человек, рожденный под этим созвездием, боится зависимости от других людей. Но глубоко в душе он нуждается в поддержке близкого окружения, поскольку лишившись ее, начинает хандрить.

Телец: страх неопределенности

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в июнеТельца наиболее пугает неопределенность и чувство неуправляемости. По этой причине в отношениях Телец начинает доверять партнеру не сразу, а спустя какое-то время. Ему необходимо убедиться, что над отношениями будет трудиться не только он один. Если Телец так и не почувствует уверенности в этом, то становится раздражительным и мстительным.

Близнецы: страх оказаться недостаточно хорошими

Каким бы живым и открытым ни казался представитель этого знака, он сам осознает, что на самом деле является сложной личностью с постоянно меняющимся поведением. Даже в гармоничных отношениях Близнецы продолжают думать о том, что их любят не за то, какими они есть, а за какую-то выгоду. В сложных ситуациях они не хотят слушать объяснения другого человека и отвечают саркастическими замечаниями.

Рак: страх, что его перестанут любить

Для Рака очень большое значение имеет то, насколько ценной личностью он является для другого человека. Поэтому он боится, что его могут бросить, перестать любить или обвинят в том, чего он не совершал. В таких ситуациях он превращается в пессимистичного, замкнутого и упивающегося собственными страданиями человека.

Лев: страх унижения

Потеря лица и унижение – это ситуации, заставляющие Льва демонстрировать свои худшие качества. Если вы будете игнорировать его потребности и желания, то поймете, что больше всего он боится понять, что не имеет такого весомого значения для окружающих, как сам думает. На подобные ситуации он реагирует сарказмом и закрытостью.

Дева: страх разоблачения

Дева кажется очень сдержанной. Подобное поведение помогает ей маскировать внутреннюю неуверенность. Больше всего она боится оказаться не таким трудолюбивым и талантливым человеком, какой ее считают другие люди. Из-за этого Дева постоянно испытывает внутреннее напряжение. То есть постоянно прикладывает усилия, чтобы создать хорошее впечатление. В кризисных ситуациях она становится плаксивой, слишком эмоциональной и деструктивной.

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Весы нередко поднимаются на самые высокие ступени социальной лестницы. И самый большой их страх заключается в том, что окружающие начнут говорить о них плохие вещи, выделяя слабые стороны или неправильно трактуя их действия. В сложных ситуациях они демонстрируют агрессию, постоянно кричат и ссорятся.

Скорпион: страх, что другие воспользуются его слабостями

У Скорпиона не так уж много комплексов, но все-таки одна червоточина есть – он не считает себя достаточно умным и талантливым человеком. Этот комплекс открывает уязвимые стороны представителя этого знака и заставляет бояться, что окружающие используют эту слабость в собственных целях. В кризисных ситуациях он начинает вести себя саркастично и пассивно.

Стрелец: страх забвения

Может показаться, что Стрелец – человек совершенно неамбициозный. Но все же он очень хочет нравиться окружающим. Ему крайне необходимо, чтобы о нем вспоминали только с лучшей стороны, поэтому любой критический выпад в свою сторону он воспринимает как нечто личное. Если Стрельца не хвалят за выполненную работу или хорошие поступки, он начинает чувствовать себя не в своей тарелке. В подобных ситуациях он превращается в поверхностного, расстроенного человека, с которым неприятно общаться.

Козерог: страх дать волю своим эмоциям

Когда речь заходит о проявлении эмоций, Козерог начинает вести себя как личность недоверчивая и неуверенная в себе. Он боится, что если продемонстрирует доверие и даст волю чувствам, то тем самым начнет «плясать под чужую дудку». Поэтому во всех своих поступках он старается сохранить максимум хладнокровия, но в критических ситуациях его слабые стороны становятся очевидными: Козерог ведет себя как капризный, ревнивый и эмоциональный человек.

Водолей: страх показаться неуверенным в себе

Со стороны кажется, что Водолею все равно, что подумают о нем другие люди. Но в реальности это напускная уверенность в себе, так как внутри он остается достаточно закомплексованным человеком. А ведет он себя таким образом для того, чтобы сберечь свою индивидуальность и не слиться с толпой. В сложных ситуациях он проявляет неумение слушать окружающих и высокомерие.

Рыбы: страх безразличия

На самом деле человека, рожденного под этим знаком, нельзя назвать неуверенным в себе. Но, все же, Рыбы постоянно думают о том, как их воспринимают окружающие. Больше всего они боятся того, что их начнут воспринимать как должное. Измучившись заботой о других, устав и разочаровавшись, Рыбы становятся критичными, холодными и утрачивают умение подбирать правильные слова.

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