У некоторых людей шанс встретить идеальную любовь стремится к нулю, говорят астрологи.

Астрологи заявляют, что есть знаки Зодиака, которые из-за своего характера могут остаться одинокими до конца жизни.

Среди таких знаков — Дева, Овен и Козерог. Об этом пишет МК.

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Дева

Дева ни с кем не чувствует себя достаточно хорошо. Она не умеет доверять людям. Этот знак Зодиака всегда делает все сам - и на работе, и в отношениях.

Овен

Овны очень любят самосовершенствоваться, поэтому для них может быть трудно найти пару, которая могла бы не отставать от него.

Козерог

Этот знак Зодиака больше всего заботится о себе и редко признает свою неправоту. Их упертость и неспособность к диалогу и становится причиной их одиночества.

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Автор: УНИАН