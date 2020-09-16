Какие знаки Зодиака самые одинокие / фото tv.ua
Астрологи заявляют, что есть знаки Зодиака, которые из-за своего характера могут остаться одинокими до конца жизни.
Среди таких знаков — Дева, Овен и Козерог. Об этом пишет МК.
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Дева
Дева ни с кем не чувствует себя достаточно хорошо. Она не умеет доверять людям. Этот знак Зодиака всегда делает все сам - и на работе, и в отношениях.
Овен
Овны очень любят самосовершенствоваться, поэтому для них может быть трудно найти пару, которая могла бы не отставать от него.
Козерог
Этот знак Зодиака больше всего заботится о себе и редко признает свою неправоту. Их упертость и неспособность к диалогу и становится причиной их одиночества.
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