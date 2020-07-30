Назван самый терпеливый знак Зодиака

Телец умеет очень многое прощать и быть терпеливым, говорят астрологи.

Многие утверждают, что у каждого человека есть определенная точка кипения. Достигая этой точки, он срывается и выплескивает весь сдерживаемый гнев.

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый терпеливый. Об этом пишут "Подробности".

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Итак, самый терпеливый знак зодиака это Телец. Он умеет очень многое прощать и быть терпеливым. Никогда Телец не станет расставаться с близким из-за маленькой ссоры или незначительной обиды.

Выжить его с любимой работы путем давления у руководства тоже не получится. Телец упрям, и именно это упрямство в тандеме с терпением сделают свое дело — он добивается своего и из всего может извлечь личную выгоду.

Ранее астрологи составили гороскоп совместимости для "земных" знаков Зодиака.

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