Некоторые знаки Зодиака имеют более спокойный характер, чем остальные. Астролог Влад Росс считает, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.
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При этом по его словам, самым уравновешенным знаком является Весы, "супер-прагматичным" – Стрелец, а Козерог "чрезмерно расчетливый".
"Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов, – отмечается в материале.
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