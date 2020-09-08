Астролог Влад Росс считает, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.

Некоторые знаки Зодиака имеют более спокойный характер, чем остальные. Астролог Влад Росс считает, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.

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При этом по его словам, самым уравновешенным знаком является Весы, "супер-прагматичным" – Стрелец, а Козерог "чрезмерно расчетливый".

"Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов, – отмечается в материале.

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Автор: УНИАН