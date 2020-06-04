цей матеріал доступний українською

Назван самый скромный знак Зодиака

15:22, 04 июня 2020
Астрология
277 0
Девы - среды скромников по знаку Зодиака / фото ТСН

Читайте такжеАстрологи ответили, какой знак Зодиака самый везучий в любви

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый скромный и стеснительный, пишут "Подробности".

Итак, на первом месте оказались Девы. Четкая, умная, ответственная Дева одновременно и тонкая натура, которой тяжело даются излишние откровения.Поэтому ей неловко говорить о себе и вообще быть в центре повышенного внимания.

Чересчур открытые вещи в гардеробе Девы тоже редкость.

Напомним, Дева – шестой знак Зодиака, период которого продолжается с 22 августа по 23 сентября.

Один из самых предусмотрительных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – дева. Планета-покровитель – Меркурий. Камни-талисманы: агат, малахит, горный хрусталь, лазурит, сердолик, лунный камень, яшма, авантюрин, нефрит и аметист.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп