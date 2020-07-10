Назван самый скандальный знак Зодиака
Стычка со скандальными личностями всегда неприятна: вы можете быть высмеяны, выруганы, публично опозорены.
Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый импульсивный в своих высказываниях, пишут "Подробности".
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Итак, на первом месте оказался Стрелец. Стрельцы скандалят не ради достижения какой-то великой цели, а исключительно для собственного удовольствия. Повод неважен, если его нет — Стрелец закатит скандал на ровном месте.
Однако, также следует заметить, что представители этого знака Зодиака очень отходчивы. Буквально спустя 10 минут после жуткой ссоры они ведут себя так, будто ничего и не произошло.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым июль 2020 года приготовил опасные соблазны.
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