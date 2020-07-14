Назван самый сентиментальный знак Зодиака

Очень часто представители этого зодиакального знака всеми силами цепляются за то, чего давно уже нет.

Переживания растягиваются на долгое время, и человек живет прошлым и воспоминаниями. Возможной причиной этого становится излишняя чувствительность и сентиментальность.

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака сентиментальный, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Телец. Представитель этого знака — романтичный и чувствительный, его отличают преданность и привязанность к партнеру. Семейная жизнь и долгие отношения стоят в списке его жизненных приоритетов.

Расставания даются Тельцу непросто. Добавим к этому его природное упрямство и желание до последнего оттягивать разрыв. Очень часто представители этого зодиакального знака всеми силами цепляются за то, чего давно уже нет.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых новая неделя станет началом белой полосы.

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