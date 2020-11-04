Водолеев в ноябре ждут успехи в личной жизни.

Астрологи рассказали, что птица удачи в ноябре накроет своим крылом трех представителей зодиакального круга.

Об этом пишет slovofraza.

Весы в ноябре разберутся со своими внутренними демонами и смогут действовать так, как подсказывает им их интуиция. Ваши идеи окажутся очень кстати и избавят от череды старых проблем, удача в работе позволит укрепить свои жизненные позиции.

Водолей

Водолеев в ноябре ждут успехи в личной жизни. Кто устал от гнетущих отношений, сможет поставить в них точку, а поможет в этом новая любовь, она откроет дверь к большому взаимному счастью. Одиноким Водолеям звезды подарят встречу с любимым человеком, она может произойти в любом месте, так что будьте во всеоружии.

Рак

Ракам звезды прочат весточку из прошлого, она прилетит и расставит все на свои места. Удастся разобраться со всеми старыми проблемами. Главное для Раков в этот период не пропустить момента, который позволит прошлому войти в вашу жизнь.

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Автор: УНИАН