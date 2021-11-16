Народный праздник 17 ноября известен под названием Еремин день.

17 ноября отмечается церковный праздник священномученика Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера. В этот день обычно бывает плохая погода.

День считается опасным и тревожным. По поверьям 17 ноября по земле разгуливает нечисть и может навредить людям. Особенно привлекали нечисть пустые дома. Наши предки в этот день старались не выходить из дома. Женщины выпекали хлеб и занимались рукоделием, а мужчины готовили избу к зиме.

Сон в ночь с 16 на 17 ноября не вещий, но символический. В нем скрыты полезные послания и предупреждения.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя никому одалживать уголь и средства добычи огня, например спички и зажигалку. С ними можно отдать человеку свое счастье. Нельзя покидать дом на целый день, иначе в него проникнут злые силы. В этот день нельзя играть свадьбу, знакомиться и судиться с людьми.

Приметы погоды 17 ноября

Увидеть комара - к теплой и поздней зиме.

Если утки не улетели зимовать, то зима будет теплой.

Волнистые облака предвещают ухудшение погоды.

Снег выпал – к ранней и теплой весне.

Автор: Екатерина Пулатова