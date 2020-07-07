Астрологи назвали самые упертые знаки Зодиака

Скорпион – это определенно самый страшный знак, особенно когда он в гневе.

Эти знаки Зодиака сложно заставить проявить немного сочувствия. Кроме того, они более упрямы и бескомпромиссны, нежели остальные. Им нелегко проникнуться чувствами окружающих, они не отличаются особой чуткостью, и добиться их прощения тоже достаточно сложно.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеЗеркальная дата 7.07 кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака - астрологиТельцы невероятно бескомпромиссны, что может быть и хорошо в отдельных ситуациях, но в большинстве случаев эта черта характера никак их не красит. Прощать и забывать этот знак точно не умеет и отличается очень навязчивой злопамятностью – иногда даже складывается впечатление, что он испытывает определенную любовь к обидам. Кроме того, Телец – достаточно эгоистичный человек, которого волнует только его собственная жизнь, а проблемы окружающих для него являются пустым звуком. Он даже не пытается понимать, что могут переживать другие. В конце концов, по его мнению, все остальные люди должны уметь самостоятельно решать свои проблемы без дополнительной помощи.

Весы

Весы считают, что в сложные времена нужно заботиться только о себе – это идеальный способ защитить свое личное пространство и не выглядеть слабым и уязвимым человеком. Поэтому, если окружающие люди просят Весы о понимании и помощи, этот знак залегает на дно и делает вид, что ничего не слышит. Весы действительно предпочитают беспокоиться только о себе. Иногда они могут жутко обижаться и долго копить злость, даже не стараясь взглянуть на вещи с точки зрения других людей. Мало того, они могут поступать подобным образом и с самыми близкими. Чужих проблем для них, чаще всего, попросту не существует, и вообще Весы хотят, чтобы их максимально оставили в покое и не забивали им голову подобными глупостями.

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Скорпион – это определенно самый страшный знак, особенно когда он в гневе. Если кто-то обращается к нему за помощью или просит войти в чье-либо положение, Скорпион с большой долей вероятности это проигнорирует или откажет, прикрывшись маской своей постоянной загадочности и недоступности. Такое недоверие, холодность и скрытность отталкивают людей от Скорпиона. А еще он напрочь отказывается простить даже самые крошечные ошибки и будет долго карать «обидчика» вместо того, чтобы проявить хоть немного эмпатии. Слишком жестоко? Может быть. Но такова уж суть Скорпиона.

Козерог

Личность с наименьшим «запасом» прощения и понимания – это, вероятно, Козерог. Он упрямо движется вперед и празднует свои победы только с самим собой. Этот знак, конечно, пытается относиться ко всем одинаково, но когда в ситуации требуется хоть малейшее проявление сопереживания, Козерог включает режим безразличия. Это очень неумолимый знак, потому что он считает, что любой взрослый человек должен сам нести ответственность, справляться с проблемами и отвечать за свои ошибки. Его поведение и отношение обычно выглядит, как очень снисходительное, а то и несколько осуждающее – в стиле «сами виноваты!

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