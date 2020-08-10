Наступает период рассеивающей Луны: чего ждать знакам Зодиака

Овнам в этот период рекомендуется мягче реагировать на выпады окружающих и не провоцировать конфликты.

Рассеивающая Луна - это важный период лунного месяца. Астрологи расскажут, чего ждать от этого периода всем знакам Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам в этот период рекомендуется мягче реагировать на выпады окружающих и не провоцировать конфликты. Астрологи советуют бороться с негативом и как можно меньше общаться со людьми не прощающими обиды.

Тельцам стоит уделить внимание сложным делам. Важно сохранять хорошее настроение и не фокусироваться на отрицательных эмоциях.

Близнецы

Это удачное время для Близнецов, однако астрологи настоятельно рекомендуют им не рисковать и заниматься только привычными делами. Самой важной станет финансовая сфера, работа и бизнес.

Рак

У Раков с 11 числа наступит время, идеально подходящее для домашних дел. Можно затеять генеральную уборку по правилам фэн-шуй, причем сделать ее лучше уже 11 числа, чтобы все дни вплоть до 18 августа были более благоприятными. Энергетика рассеивающей Луны плохо подходит для слишком сложной работы и переутомления.

Лев

Львам лучше вести дела с ответственными и надежными людьми. В период с 11 по 18 число Львов могут ожидать некоторые проблемы в сфере финансов, задержки при получении денег. В любви этим людям Луна принесет большую удачу, особенно тем, кто пока одинок. Это идеальное время для проявления инициативы, свиданий, признаний в любви.

Дева

Начало рассеивающей Луны для Дев будет очень непростым. Ожидаются резкие смены настроения. На работе и в любовной сфере 11 числа могут начаться неурядицы, которые сгладятся уже к 13 августа.

Для Весов период с 11 по 18 число станет временем, когда можно начать новую жизнь. Это идеальный период для новых начинаний, шопинга, знакомств. Можно также отправляться в дальние путешествия, командировки.

Скорпион

Пока Луна убывает и является рассеивающей, Скорпионам необходимо бороться со своими негативными привычками, а также программировать себя на успех. Астрологи советуют не перекладывать ни на кого ответственность, сохранять хладнокровие и рациональный подход к делам.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют избавиться от манипуляций. Достигать целей лучше посредством упорного труда, а не хитрости и лжи. Ближе к концу рассеивающей Луны возможны встречи с неприятными людьми.

Козерог

Для Козерогов грядущие восемь дней станут временем максимальной продуктивности и отличного настроения. делиться оптимизмом и радостью с окружающими. Также это идеальный период для покупок, начала ремонта, переезда, путешествий.

Водолей

У Водолеев наступает время, когда необходимо сфокусироваться на получении знаний. Рассеивающая Луна улучшит память этих людей, активизирует работу мозга. Можно преуспеть в творческих делах, а также в любви.

Рыбы

Рыбам эксперты рекомендуют не ругать себя за провалы в делах. Любые неудачи — это повод стать мудрее и сильнее, особенно на рассеивающей Луне. Также необходимо остерегаться неприятных личностей, врагов.

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