На этой неделе Львам повезет кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю 9-15 ноября называет три знака Зодиака, на голову которых свалится неожиданное счастье.

Об этом пишет slovofraza.

На этой неделе Львам повезет кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Неделя будет удачной для планирования отпуска, хоть и кратковременного. Вам нужно сменить окружение и зарядиться новой энергией. Пригласите к себе в гости подругу с которой вы потеряли связь. Возможна неожиданная радостная весть. Везение в течение недели на вашей стороне, впрочем в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Скорпион

Неделя для Скорпионов окажется крайне удачной. Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ожидает от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа и вы сможете построить прочные и долговременные отношения. На работе дела пойдут вверх – ваши личные проекты очень понравятся руководству. А значит не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление. Субботу проведите наедине со своей второй половинкой. Воскресенье проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли.

Рыбы

Рыб на этой неделе ждет удача в карьере. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попытаетесь правильно расставить приоритеты – продуктивность будет значительно выше. Изменения в вашей личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру.

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Автор: УНИАН