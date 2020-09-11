Телец стремится быть в паре с идеальным партнером и провести рука об руку всю жизнь.

Любой женщине хочется быть единственной в жизни своего мужчины, поэтому одним из наиболее ценных мужских качеств является верность. Астрологи назвали самых преданных мужчин по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Телец стремится быть в паре с идеальным партнером и провести рука об руку всю жизнь. Поэтому Тельцы никогда вас не предадут и не изменят. Поскольку они вкладывают в отношения все свои ресурсы, то просто не видят смысла искать кого-то на стороне.

Дева

Девы просто обожают находиться у домашнего очага. Тишина, дом, уют и комфорт для них на первом месте. Мужчина-Дева не видит смысла изменять той женщине, которая дает ему все необходимое.

Kозерог

Мужчины этого знака Зодиака сами верные и требуют того же взамен. Само понятие измены для них является чем-то постыдным. Если мужчина-Козерог женится, то остается со своей избранницей до конца.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН