По его словам, для охваченной войной Украины существует некий дедлайн - до 2024-го года.

Ведический астролог Алакх Ниранжан прогнозирует, что мир ждут еще две войны. Как он рассказал в интервью YouTube-каналу "Прогноз", первая война произойдет между Европой и Азией.

По его словам, она уже началась, мы уже в ней участвуем. А вторая война будет вокруг Китая в 2027-2028-м годах. Астролог говорит, что если люди не примут первые два "предупреждения" (так он назвал войны, — УНИАН.), то Землю ждет серия катастроф с гибелью огромного количества людей.

"Смысл этих войн - заставить проснуться, осознать себя хотя бы 10-20% населения", — говорит Ниранжан.

Комментируя войну в Украине, астрологический эксперт обозначил некий "дедлайн" для нашей страны. Это - 2024-й год, когда страна либо станет новым миром, либо нет.

"В 2023-м году начинается тотальная война, в 2022-м это была локальная война", — заявил астролог.

При этом он уточнил, что в 2027-2028-м годах нас может ждать действительно "колоссальная катастрофа" - это война вокруг Китая, Индии, Пакистана. "Там будет весело", — говорит Ниранжан.

Новая война ждет мир - прогноз астролога Анны Карпеевой

Ранее астролог Анна Карпеева прогнозировала, что в 2023-м году намечается некая "огромная война", последствия которой, безусловно, затронут и Украину.

"В 2023-м году намечается огромная война, я говорила это давно... Сирия - вот там будет горячая точка. Та война может закончиться применением ядерного оружия, но она надолго, эта война", — говорила она.

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