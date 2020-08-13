Четыре знака Зодиака завтра ждет переломный момент - астролог
Астролог Bасилиса Bолодина рассказала, для каких знаков Зодиака Mедовый спас (14 августа) станет переломным моментом.
Она выделила четырех представителей зодиакальных созвездий, пишет SlovoFraza.
Tелец
Вам нужно успокоиться и выдохнуть, только так вы сможете заметить парочку перспективных возможностей, позволяющих получить новую должность. Она станет отправной точкой для стремительного карьерного роста.
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Лев
Вас ждет переломный момент в романтических отношениях: если вы сумеете контролировать свои эмоции, ваша пара станет только сильнее и счастливее. В противном случае вам грозят конфликты.
Стрелец
Астрологи советуют начать качественно выполнять работу. Будьте решительны, инициативны и сообразительны. Именно в этот день вы можете завершить сложный проект и получить поразительные результаты.
Kозерог
Если не опустите руки и продолжите бороться за свое счастье, то получите шикарное вознаграждение. Если же не справитесь или будете лениться, то ждите наказание.
- Ранее астрологи прогнозировали, что для четырех знаков Зодиака 10-20 августа станет периодом белой полосы удачи.
- Также астроэксперты спрогнозировали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 10 по 16 августа.
- Кроме того, астролог Валентина Виттрок предупредила о наступлении опасного периода.
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