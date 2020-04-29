Три знака Зодиака ждут любовные приключения в мае - астролог

Среди знаков Зодиака, которым повезет в любви, - Близнецы, Стрельцы и Водолеи.

Встретить в мае любовь будет несложно. Весь вопрос в качестве этого чувства, в том, к каким отношениям она приведет.

Об этом говорится в любовном гороскопе Натальи Коляды, пишет AstroMeridian.

Знаки Зодиака, которым повезет в любви в мае 2020

Близнецы

Близнецы будут буквально излучать обаяние и привлекательность. Они не будут скрывать заинтересованности в знакомствах.

Наиболее полно Близнецы смогут раскрыться именно в романтических отношениях. Они будут выражать себя через отношения с партнером, флирт, романы. Глубина и серьезность отношений их будет интересовать мало, главное, чтоб было не скучно и чтоб им говорили больше комплиментов.

Стрелец

Сами Стрельцы могут и не думать о любви. Они не обязательно будут вести себя как-то так, чтобы их заметили. В любви вообще мало что будет зависеть от них. Инициатива будет принадлежать другому человеку. И этот человек непременно найдется. Стрельцы в мае познакомятся с обаятельным и очаровательным человеком, который будет готов осыпать их комплиментами и говорить о любви.

Водолей

Водолеи могут влюбиться без памяти даже не в конкретного человека, а во всю эту атмосферу романтики, флирта и недосказанности. Она будет затягивать и завораживать. Гороскоп советует не придавать происходящему серьезного значения и не строить долговременных планов: когда период опьянения пройдет, многое окажется несерьезным, да и не очень интересным.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае, и выделила главных счастливчиков этого периода.