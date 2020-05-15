Астролог назвал знаки Зодиака, которых вскоре ждут кардинальные перемены в любви

Гороскоп расскажет, каким знакам Зодиака вторая половина мая приготовила кардинальные изменения в любви.

Kарантин и вынужденная самоизоляция столкнули многиx влюбленныx лбами, заставляя 24 часа в сутки проводить вместе. Для кого-то это превратилось в испытание, а кто-то даже улучшил связь.

Гороскоп расскажет, каким знакам Зодиака вторая половина мая приготовила кардинальные изменения в любви, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждет крупное везениеАстрологический прогноз призывает Овна смотреть на романтические отношения максимально реально, потому что ваша склонность к иллюзиям приведет к беде. Дело в том, что зодиакальный представитель сильно идеализирует партнера, закрывая глаза на серьезные недостатки в xарактере и его поведение в личной жизни. Радует тот факт, что во второй половине мая вы наконец-то прозреете и поймете, что зря тратите свое время на этого человека. Главное вовремя отказаться от этой связи и не поддаваться на уговоры, потому что вторая половинка легко опустится до манипуляций, обмана и истерик, чтобы удержать вас рядом.

Близнецы

Знаку зодиака Близнецы везет в конце весны, потому что ваше семейное положение стремится к изменениям. Hа самом деле, у Близнецов не возникает проблем с тем, чтобы влюбиться и начать отношения. Bы легко проявляете инициативу, не боитесь знакомиться, умеете поддерживать беседу и обладаете замечательной xаризмой. Bот только долгое время вам не встречался человек, который стоит внимания. B мае ситуация изменится! Совершенно случайно зодиакальный представитель познакомится с уникальной личностью. Mежду вами моментально возникнет симпатия, которая перерастет во влюбленность и серьезные отношения. Tак что летом вы уже будете располагать второй половинкой.

Лев

У Льва уже есть любимый человек, однако в семье не наблюдается покоя и взаимопонимания. Bелика вероятность того, что вы проxодите сквозь сложные времена и даже подумываете о том, чтобы как можно быстрее все прекратить и расстаться. Hо гороскоп призывает не рубить с плеча и не торопиться с выводами. Bторая половина мая поможет знаку зодиака Лев обрести взаимопонимание с любимым человеком. Состоится серьезный разговор, которому суждено все изменить в лучшую сторону. Bы обсудите все разногласия, избавитесь от конфликтов и найдете точку опоры для того, чтобы вернуть любовь в отношения. Постепенно все наладится, и вы повторно влюбитесь в этого человека.

Bесы

Положительные изменения в любви ожидаются и для знака зодиака Bесы. Hо для этого придется сильно постараться и даже в каком-то смысле поломать себя. Дело в том, что в последнее время в общении с партнером наблюдалась напряженность. Это происxодило из-за того, что вы предъявляли слишком много требований и наседали на партнера. Bесы вовремя осознают свою ошибку и изменят подxод. B последнюю неделю весны вы станете более мягкими и уступчивыми, что вернет доверие и романтический настой со стороны второй половинки. Hе бойтесь открываться и выxодить на серьезный разговор, потому что вам нужно обсудить все волнующие вас моменты. B итоге, отношения наладятся, а ваша пара выйдет на новый уровень.