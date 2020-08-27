У кого отношения будут яркими и страстными: появился любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака

Хороший период для активного взаимодействия с партнером, для торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания.

Венера - планета любви, с 6 августа входит в знак Льва, что способствует активизации любовных взаимоотношений. Марс – мужская планета, агрессивность этой планеты снижается, т.к. 6 августа Марс останавливается и готовится перейти в фазу ретроградного движения в знаке Овна.

Обе планеты движутся по знакам огненной стихии, что способствует страстным и динамическим взаимоотношениям, является гармоничной основой для существующих взаимоотношений и новых романтических встреч. Хороший период для активного взаимодействия с партнером, для торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания. Пары, которые хотят ребенка, получают максимум благоприятных возможностей для того, чтобы через 9 месяцев это произошло, пишет ТСН.

ОВЕН

Социальная активность способствует романтическим встречам и знакомствам, в том числе, с партнерами из прошлого. Формируются взаимоотношения на основе сильных романтических чувств и физического влечения друг к другу. Более энергичную роль играет женщина. Энергичность мужчины дополняет потребность в активности женщины.

Читайте такжеНазваны самые опасные знаки ЗодиакаОтношения яркие, но отсутствует склонность к излишне эмоциональному выражению чувств, ревности, пылкости или импульсивности, зато есть взаимное уважение. Вполне возможно быстрое развитие событий – от помолвки до совместного проживания или даже оформления супружеских отношений.

ТЕЛЕЦ

Контакты с противоположным полом не только в работе, но и в быту, отдыхе, путешествиях, помогает найти свою половинку тем, кто одинок. Общение приводит к формированию романтических чувств, а также появляется взаимный интерес для финансово-деловых отношений в различных сферах деятельности, включая искусство и культуру.

Хороший период для анализа существующих взаимоотношений, выяснения вопросов, которые не дают покоя и уверенности. Возможно возобновление личных взаимоотношений с давними партнерами. В течение этого месяца вы поймете, с кем из партнеров вам действительно хорошо и вы реально можете быть собой.

БЛИЗНЕЦЫ

В сентябре вам будет не скучно, возможно, придется делать выбор. Любимый человек или потенциальный партнер стремится к душевному общению с вами. Постарайтесь укрепить взаимоотношения общим чувством взаимодействия и гармонии. Благоприятный период для любовных дел, объяснений, планирования семьи.

Выслушивайте любимого человека, супруга, стройте свою беседу так, чтобы партнёру было комфортно, и вы будете окружены внимаем и заботой. Интерес к общению и социальные интересы находятся в согласии, поэтому приходит взаимное вдохновение, усиливается удовольствие от совместной деятельности.

РАК

Конфликты и противоречия могут возникнуть буквально на ровном месте, присутствует конкуренция, что может послужить причиной охлаждения друг к другу. Если хотя бы один из участников взаимоотношений пойдет на уступки, то отношения серьезно не пострадают. Возможно, придется решать, какие отношения вас тормозят, а в каких вы с партнером способны к взаимной поддержке.

Женщина, в этих отношениях страдает из-за того, что отчаянно ищет свою женственность и если мужчина не дает ей это ощутить, то возможен разрыв, т.к. один из партнеров до конца не понимает, как сбалансировать женские и мужские энергии.

ЛЕВ

В любовной сфере возможны драматические повороты событий, яркие переживания. Развитие новых отношений, следующий виток влюбленности, поиск и обретение партнера, могут изменить привычную жизнь представителей знака Льва. Во взаимоотношениях появляется сильная эмоционально-интуитивная связь, которая вполне может сформировать прочную основу для романтических отношений и последующего супружества.

Женщина представляет центр этих взаимоотношений. Благодаря ее “сиянию” и поддержке, выявляются творческие способности мужчины и его самоутверждение. Он черпает мужскую силу у сильной женщины.

ДЕВА

Спокойный период, без особых страстей, все предсказуемо во взаимоотношениях. Вам приятно быть вместе и наслаждаться компанией друг друга. Желательно использовать любую возможность отдыха с партнером - это поможет раскрыть чувственную сторону взаимоотношений. Природная теплота и внимание друг к другу помогут перейти вашим отношениям на новый уровень.

Женщина способна генерировать дополнительную силу, но здесь потребуется дальновидность и стойкость, чтобы гармоничное начало не превратилось в выяснение отношений. Если вы одиноки, то нахождение в группе единомышленников, обоюдные интересы и друзья, помогут изменить в лучшую сторону ситуацию в личной сфере.

ВЕСЫ

Повышенная сентиментальность делает вас восприимчивыми к чувствам других людей. Главное, не спутать жалость и страх одиночества с романтическим влечением и любовью. Готовность и желание быть откровенными и сердечными по отношению к партнеру, делает этот период благоприятным для различных контактов, объяснений, душевного общения, а потребность в нежности обуславливает влечение к представителям другого пола.

Возможно завязывание служебных романов, либо начало делового сотрудничества с любимым человеком. Период благоприятен для косметологических процедур. Участие в общественной деятельности и публичных мероприятиях, приблизит встречу с романтическим партнером, если вы одиноки.

СКОРПИОН

Интересный период, богатый на новые знакомства или возврат к давним партнерам. Возможна трансформация дружбы в любовь. Новые взаимоотношения яркие и страстные, но они могут быстро закончиться. Возникают ситуации в существующих отношениях, когда раздражительность постепенно перерастает в споры и даже физическую агрессию, происходящие вследствие столкновений энергетических волевых потенциалов.

Тем не менее, в этих взаимоотношениях вы сможете весьма эффективно взаимодействовать друг с другом в любой сфере деятельности, если объедините свои энергетические потенциалы и направите энергию в мирное русло.

СТРЕЛЕЦ

Это время не стоит проводить в одиночестве, даже если вы разочаровались в любви. Взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, то сейчас обстоятельства складываются удачно, чтобы создать более приятную атмосферу.

Больше выходите в свет, участвуйте в общественных мероприятиях. Присутствие других людей оказывается для вас поддерживающим, придающим вам смелость и уверенность в себе. Занятия спортом, активный отдых, работа над совместными проектами, помогают улучшить существующие взаимоотношения. Не упускайте случая проявить творческие способности, сделать оригинальный подарок партнеру.

КОЗЕРОГ

Удача будет сопутствовать вам при готовности знакомиться и активно общаться с противоположным полом. Если кто-то становится на вашем пути, не пытайтесь доказать свое превосходство и не тратьте на это время и силы. Просто продолжайте двигаться вперед, развивайте взаимоотношения.

Дух соперничества легко воспламенить, но отношения легко разрушить, если агрессивность выйдет из-под контроля. Главное – воспользоваться этой энергией так, чтобы избежать излишнего давления на партнера. Но это возможно лишь при достаточной психологической зрелости, позволяющей добиться взаимоуважения и проявления свободной воли.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный период для романтических взаимоотношений, которые, однако, могут начинаться через конфликт. Вполне возможно развитие взаимопонимания на эмоциональном уровне с элементами взаимной симпатии, возникающее, главным образом, из-за противоречий и противостояния.

Порой, творческий принцип конфликтует с социальным принципом или принципом любви. При этом, притяжение во взаимоотношениях очень сильное, даже в давних отношениях появляется искра, страсть и это может оказаться благоприятным для брака. Происходит проверка отношений на прочность, возможно появление давнего партнера, который послужит катализатором обновлений.

РЫБЫ

В личных взаимоотношениях сохраняется равновесие, если, всячески дополняя друг друга, вы вместе создаете гармонию. Социальные и политические вопросы могут вносить неприятную нотку в любовную сферу. Чтобы избежать нежелательных негативных последствий, возможных столкновений энергетических волевых потенциалов и личностных амбиций, необходимо взаимоуважение.

В противном случае, можно поругаться и расстаться, о чем в последствии пожалеете. Новые знакомства не так просто появляются, скорее, это будут давние знакомые, партнеры, с которыми вас связывали романтические отношения в прошлом.

Напомним, по прогнозу астролога, жизнь четырех знаков Зодиака в сентябре развернется на 180 градусов.

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Автор: УНИАН