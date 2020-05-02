Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: три знака Зодиака ждет успех

Среди счастливчиков недели - Телец, Скорпион и Стрелец.

Астрологи разгадали тайные знаки звезд и поделились своими рекомендациями о том, как достичь счастья в начале мая в личной жизни знакам Зодиака.

При этом они выделили три знака Зодиака, которым в период с 4 по 10 мая повезет в любви, пишет SlovoFraza.

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Телец

Звезды приготовили для влюбленных Тельцов приятные перемены в отношениях с противоположным полом. При всей любви к стабильности, на этой неделе их сердце может потребовать экстрима и новизны. Если не удастся реализовать желания в любовной сфере, не стоит смотреть на это пессимистично. Звезды говорят, что всему все время, и чуть позже получится наверстать упущенное.

Скорпион

Скорпионы, которые на этой неделе сделают шаг навстречу переменам, положат начало долгому счастливому течению событий. Звезды подсказывают: все дела, начатые с 4 по 10 мая, получат свое продолжение. Впрочем, это же касается конфликтов и обид, так что желательно не давать к этому повода, сосредоточиться на чем-то приятном и не упускать шансы улучшить отношения.

Стрелец

Наступающая неделя как будто специально создана для того, чтобы Стрельцы беззаботно наслаждались жизнью и нежными чувствами, позабыв про все условности и комплексы. Астрологи настраивают на оптимизм, гармонию чувств и некоторое легкомыслие — это то, что поможет почувствовать себя счастливым без всякой причины.