Кого ждут романтические приключения: астрологи составили любовный гороскоп на неделю 13 - 19 июля

Одиноких Овнов может захватить головокружительный и очень страстный роман.

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю 13 - 19 июля.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Одиноких Овнов может захватить головокружительный и очень страстный роман. Звезды сулят встречу с родственной душой. Такому союзу точно не будет грозить скука. Тем, кто уже счастлив в отношениях, предстоит поломать голову над причудами и загадками партнера, но зато потом общение станет легче, проще и приятнее. Астрологи советуют продемонстрировать готовность к компромиссу — это принесет приятные перемены.

Свободным Тельцам звезды принесут симпатию к тем, кто может очень сильно отличаться от них по темпераменту и кто для привлечения внимания воспользуется раздражающими методами. Но как только получится познакомиться с человеком поближе, появится шанс построить счастливые отношения. Тельцам в отношениях гороскоп сулит много споров, особенно если они будут закручивать гайки и требовать от партнера невозможного.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут неправильно оценить свои чувства и принять удовольствие от общения за нечто большее. Ожидается новое знакомство, которое сильно разнообразит привычную жизнь, развлечет и даже повысит самооценку, но играть в любовь с этим человеком — опасно, особенно если рядом уже есть любимый партнер. Не стоит давать туманные намеки и играть на чувствах других, эффект бумеранга не заставит себя долго ждать.

Рак

Одиноких Раков ждет легкая влюбленность в человека, который является их полной противоположностью. Возможно, какие-то неожиданные действия этого человека не просто удивят, а взволнуют чувства и заставят изменить свое мнение о нем. Роман вероятен, но не сразу, а спустя нескольких месяцев, посвященных самокопанию и сомнениям. Ракам, у которых уже есть вторая половинка, звезды предвещают перемены: есть шанс увидеть в партнере черты, которые обновят чувства и станут причиной новых планов на жизнь.

Лев

Свободных Львов на этой неделе привлечет кто-то, про кого точно нельзя сказать «зануда». Велик шанс, что человек-хамелеон привнесет в серые будни много приятных впечатлений, но он окажется непостижимым, недоступным и непонятным, и вряд ли его намерения будут серьезными. Львов в браке ожидает много нового и разного. Общая картина окажется скорее позитивной и вдохновит на новые подвиги во имя любви.

Девы на этой неделе будут буквально избегать представителей противоположного пола, ощущая что-то вроде брезгливости. Это будут подсказки интуиции о том, что доверие сейчас чревато неприятностями. Во избежание лишних проблем, астрологи советуют свести общение к минимуму и занять выжидательную позицию: житейская мудрость вместе с интуицией помогут избежать неприятных последствий.

Весы

Весов неделя порадует знакомством с тем, кто привнесет в их жизнь новизну и легкость, изменит какие-то внутренние установки и избавит от рефлексии, которая мешает жить. Такое общение может стать началом нового романа, особенно если сердце свободно. Тем, кто не собирается уходить от любимого человека, звезды пророчат удачную неделю, когда в жизнь ворвутся события, определяющие будущие, а также перемены, которые еще больше сблизят влюбленных.

Скорпион

Одинокие Скорпионы на этой неделе могут приблизить к себе того, за кем интересно наблюдать. Вероятно, это поможет весело провести время, но закончиться это может совсем неожиданно. Скорпионы в серьезных отношениях станут дрессировать любимого человека, испытывать на нем психологические приемы и подталкивать к тому, от чего партнер сознательно закрывается. Астрологи советуют подарить что-то в награду за такой психологический натиск.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут резко изменить своей натуре и изменить поведение относительно противоположного пола. Не исключено, что смена ролей подтолкнет к новому роману с человеком-антагонистом. Счастливые и влюбленные Стрельцы могут решиться на кардинальные перемены в отношениях, особенно если в них нет былой страсти. Самое главное — не доводить дело до разрыва или измены.

Козерог

Козероги с разбитым сердцем могут инициировать возобновление отношений с бывшим партнером по независящим от обоих причинам. Не исключено, что общение с некогда близким человеком подарит минуты спокойствия и надежду на счастливое будущее. В то же время окольцованных Козерогов ждет неделя, когда о себе дадут знать ложные страхи и импульсивные эмоции. Астрологи советуют держать себя в руках и не проверять отношения на прочность.

Водолей

Представителям Водолея звезды пророчат встречу с человеком, который идеально подходит по духу и темпераменту. Есть вероятность, что это будет любовь из прошлой жизни. Звезды сулят захватывающую неделю с большими перспективами на будущее. Тем, кто уже успел найти свое счастье, предстоит узнать о партнере много нового: познакомиться с той стороной личности человека, которую он почему-то прячет, выявить его намерения и страхи, которых он стесняется.

Рыбы

Астрологи не советуют Рыбам заводить роман назло кому-то. Не стоит играть чувствами окружающих, провоцировать ревность, утверждаться за чужой счет. Устроив личную жизнь назло кому-то, можно оказать себе медвежью услугу и притянуть к себе изощренные проблемы. Влюбленным Рыбам стоит держать себя в руках и не реагировать на издевки партнера, а также не затевать споры, чтобы доказать свое превосходство, иначе неделя пройдет в очень неприятных и обвинительных диалогах.

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