Любовный гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут перемены

Одиноких Овнов может захватить головокружительный и очень страстный роман, прогнозируют астрологи.

Любовь и звезды — две силы, управляющие нашими жизнями, говорят астрологи.

Они составили любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 июля и рассказали, каким знакам Зодиака звезды сулят перемены в амурных делах. Об этом пишет SlovoFraza.

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Овен

Одиноких Овнов может захватить головокружительный и очень страстный роман. Звезды сулят встречу с родственной душой. Такому союзу точно не будет грозить скука. Тем, кто уже счастлив в отношениях, предстоит поломать голову над причудами и загадками партнера, но зато потом общение станет легче, проще и приятнее. Астрологи советуют продемонстрировать готовность к компромиссу — это принесет приятные перемены.

Рак

Одиноких Раков ждет легкая влюбленность в человека, который является их полной противоположностью. Возможно, какие-то неожиданные действия этого человека не просто удивят, а взволнуют чувства и заставят изменить свое мнение о нем. Роман вероятен, но не сразу, а спустя нескольких месяцев, посвященных самокопанию и сомнениям. Ракам, у которых уже есть вторая половинка, звезды предвещают перемены: есть шанс увидеть в партнере черты, которые обновят чувства и станут причиной новых планов на жизнь.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут резко изменить своей натуре и изменить поведение относительно противоположного пола. Не исключено, что смена ролей подтолкнет к новому роману с человеком-антагонистом. Счастливые и влюбленные Стрельцы могут решиться на кардинальные перемены в отношениях, особенно если в них нет былой страсти. Самое главное — не доводить дело до разрыва или измены.

Ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 и рассказали, какие знаки Зодиака ждет денежный успех.

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