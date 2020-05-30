Любовный гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут перемены

Кому повезет в любви в первую неделю июня, рассказали астрологи.

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020.

Начало июня обещает некоторые волнения в личной жизни. Причина тому — лунное затмение и полнолуние, пишет SlovoFraza.

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Кому повезет в любви в первую неделю июня

Скорпион

На этой неделе в личной жизни Скорпионов все будет идти хорошо, особенно в отношениях, основанных на доверии и взаимоподдержке. Яркий контраст с бытовыми буднями составит возвращение прошлых чувств и угасшей страсти. Правда, для этого стоит ослабить контроль, временно вручив инициативу в руки любимого человека.

Водолей

На этой неделе наиболее активны энергии творчества и любви, поэтому астрологи советуют дать себе помечтать. Именно «несерьезность» поможет зародиться удачным идеям и новым начинаниям в любви. Также на неделе произойдет активизация скрытых резервов человеческой психики: визуализация откроет путь туда, где Водолеи мысленно уже ощутили себя счастливыми.

Рыбы

Ретроградная Венера подарит влюбленным Рыбам ураган эмоций и бурю страсти. Гороскоп советует не злоупотреблять своим влиянием на любимого человека: дар убеждения, красноречие, очарование — все это будет усилено до максимума и в неумелых руках рискует превратить любовь в энергетическую привязку. Добиться позитивных перемен в личной жизни поможет управление собой и своими эмоциями.

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