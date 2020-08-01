Любовный гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждет незабываемый период

У одиноких Весов в августе будут отличные шансы наладить личную жизнь, говорят астрологи.

Август с первых дней подкинет нам сложностей. Это время, когда звезды поощряют за искренность чувств и верность своему сердцу.

Астрологи советуют воспользоваться случаем и разрешить все романтические вопросы. Они рассказали, каким знакам Зодиака на неделе с 3 по 9 августа повезет в любви. Об этом пишет SlovoFraza.

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Овен

Одинокие Овны могут влюбиться, как в первый раз. Велика вероятность, что все прошлые привязанности на фоне новых чувств покажутся бледными тенями, поэтому астрологи советуют сделать все возможное, чтобы добиться взаимности. Овнам, у которых уже есть любимый человек, гороскоп пророчит яркую демонстрацию чувств и решение всех неконструктивных обид.

Рак

У астрологов для Раков есть важная новость: полнолуние усилит чувствительность, а значит, появится реальный шанс укрепить отношения или встретить настоящую любовь. Масштаб счастливых перемен у каждого Рака будет свой, но при наличии веры в себя счастье удвоится. На этой неделе можно даже вновь сойтись с экс-партнером, если того захотят звезды.

Весы

У одиноких Весов в августе будут отличные шансы наладить личную жизнь. Если кто-то дорог сердцу, нужно сказать о своих чувствах — человек обязательно ответит взаимностью. Тем, кто уже счастлив в отношениях, астрологи советуют продемонстрировать свою любовь, раскрыть партнеру непознанные грани своей личности и показать себя с самой лучшей стороны. Это не только усилит чувства, но и еще больше привяжет любимого человека.

Ранее астрологи прогнозировали, что три знака Зодиака вскоре ждет денежное изобилие.

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