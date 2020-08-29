Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака.
При этом они выделили представителей зодиакального созвездия, которым повезет в любви. Об этом пишет SlovoFraza.
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Рак
Звезды сулят Ракам, который пробудит желание к необычным экспериментам и оригинальным чувствам. Семейным представителям знака звезды советуют избавить свои отношения от обид. Начало осени - в целом удачный период для любви.
Весы
На этой неделе в любви повезет и семейным Весам, и тем, кто только начал отношения, и тем, кто мечтал найти любовь. В отношениях будут царить любовь и понимание. Не бойтесь новых интересных знакомств!
Козерог
Одиноким Козерогам звезды помогут начать отношения с человеком, о котором они давно грезили. Козерогам, у которых уже есть партнер, звезды сулят более чувственные и доверительные отношения с ним.
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