Среди счастливчиков недели в любви — три знака Зодиака.

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака.

При этом они выделили представителей зодиакального созвездия, которым повезет в любви. Об этом пишет SlovoFraza.

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Рак

Звезды сулят Ракам, который пробудит желание к необычным экспериментам и оригинальным чувствам. Семейным представителям знака звезды советуют избавить свои отношения от обид. Начало осени - в целом удачный период для любви.

Весы

На этой неделе в любви повезет и семейным Весам, и тем, кто только начал отношения, и тем, кто мечтал найти любовь. В отношениях будут царить любовь и понимание. Не бойтесь новых интересных знакомств!

Козерог

Одиноким Козерогам звезды помогут начать отношения с человеком, о котором они давно грезили. Козерогам, у которых уже есть партнер, звезды сулят более чувственные и доверительные отношения с ним.

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Автор: УНИАН