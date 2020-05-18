Появился любовный гороскоп на неделю 18 - 24 мая

На этой неделе любовная лодка может разбиться о скалы неприятностей, и виной тому будет ретроградная Венера, считают астрологи.

На этой неделе любовная лодка может разбиться о скалы неприятностей, и виной тому будет ретроградная Венера.

К счастью, в нашем любовном гороскопе астрологи предложили пути выхода из сложных ситуаций, пишет slovofraza.

Овен

Настроение Овнов на протяжении этой недели будет изменчивым и непредсказуемым. Важно следить, чтобы это не оказало серьезного влияния на партнера. Разговор по душам поможет укрепить отношения и спасти пошатнувшуюся связь. Астрологи советуют с уважением отнестись к страхам и претензиям друг друга. Тем, кто одинок, не стоит терять самообладание и торопиться с выбором спутника: звезды столкнут с легким увлечением, которое вряд ли можно назвать любовью всей жизни.

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Конец мая обещает Тельцам отличное настроение и приятные перемены, которые получится разделить с любимым человеком. Корабль любви обязательно обойдет все скалы, если здраво оценивать происходящее и просчитывать наперед возможные последствия принятых решений. Одинокие Тельцы смогут привлечь внимание противоположного пола и достичь успеха в личной жизни, но для этого придется учесть прошлый жизненный опыт.

Близнецы

Некоторым Близнецам поддерживать гармонию в отношениях будет труднее, чем обычно. Причина заключается во влиянии планет, которые кардинально изменят планы Близнецов. Кроме того, поведение любимого человека может отличаться повышенной импульсивностью и подозрительностью. Астрологи советуют проявлять гибкость и спокойно относиться к смене условий и волнообразному настроению партнера. Тем Близнецам, которые пока одиноки, звезды помогут вызвать интерес к себе со стороны интересующего человека.

Рак

Личная жизнь Раков на этой неделе зависит от их умения принимать интуитивные решения, не погружаясь в сомнения и слишком долгие размышления. Инициатива и развитая интуиция приведут к счастливому завершению всех начинаний. В случае возникновения критической ситуации в отношениях с любимым человеком на помощь могут прийти близкие люди с самыми искренними намерениями. К их советам стоит прислушаться. Одиноким Ракам на этой неделе следует действовать так, как велит им сердце.

Лев

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят романтическое приключение в маеЛьвы могут оказаться выбитыми из колеи привычного хода жизни. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют отказаться от стремления посвятить в свои отношения посторонних. Астровлияния помогут многим Львам поладить со своей второй половинкой. Прошлые ошибки и упреки будут забыты, если проявить терпимость и склонить партнера к откровенному разговору. Одиноких Львов ждет новое любовное увлечение, которому они могут посвятить большую часть недели, главное, не строить воздушных замков: есть риски разочароваться из-за расплывчатых обещаний потенциального партнера.

Дева

Звезды предупреждают, что с 18 по 24 мая душевные переживания могут помешать Девам строить отношения. Возможно, представителям этого Знака будет трудно признать свою неправоту, осознать страхи или неприятные черты характера. Гордость — не самый лучший советчик в этот период, поэтому астрологи советуют ненадолго забыть о себе и бросить силы на стабилизацию микроклимата в любовных отношениях. Те Девы, которые сейчас одиноки, на этой неделе смогут устранить из своей жизни соперников и соперниц, не прилагая к этому особых усилий.

Весы

Высок риск, что на этой неделе у многих Весов обострятся разногласия в отношениях с партнером. Причиной этому станут внезапно проснувшиеся негативные эмоции, обиды прошлого, внутренние страхи. Астрологи советуют нормализовать внутреннее состояние путем трезвой оценки происходящего: иногда для того чтобы наладить гармонию, достаточно просто изменить точку зрения на ситуацию. Ключом к душевному равновесию станет легкое и спокойное отношение. Зато одиноким представителям Знака удастся растопить лед неприступного сердца.

Скорпион

Конец мая может стать беспокойным временем, когда Скорпионам придется искать во всем компромиссные решения, а иногда даже соглашаться с тем, с чем они явно не согласны. Астрологи полагают, что такая линия поведения поможет избежать конфликтных ситуаций. Успех в личной жизни по большей части будет зависеть не от действий Скорпионов, а от того, что они не станут делать. Иногда полезно поиграть по чужим правилам. Свободным Скорпионам стоит позаботиться о своей репутации и начать активные действия.

Стрелец

Счастье в личной жизни Стрельцов может оказаться под угрозой. На повестке недели — злонамеренные поступки тайных завистников и людей, которые хотят разрушить отношения Стрельцов. Борьба за любовь не должна принимать острую форму, во всем сейчас важно искать мирное решение. Тем, кто свободен душой и сердцем, желательно присмотреться к людям, претендующим на роль их второй половинки, чтобы внезапно вспыхнувшая влюбленность не стала неожиданностью.

Козерог

Астрологические события могут вовлечь влюбленных Козерогов в бурный водоворот событий. Звезды советуют им ради собственного благополучия проявить инициативу и стабилизировать эмоциональный фон в отношениях. Если на этой неделе Козероги смогут настроиться на волну любимого человека, скорее всего, многих проблем удастся избежать. Для тех, кто одинок, расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам, поэтому если сердце нуждается в любви, стоит расширить круг знакомых и поддаться первому порыву.

Водолей

Вселенная подсказывает, что на этой неделе недопонимания и проблемы в отношениях могут создаваться искусственно, по вине сомнений и ностальгии. Обстоятельства могут поставить Водолеев перед выбором между отношениями с нынешним партнером и с бывшим. Астрологи советуют избегать скоропалительных решений: они могут быть продиктованы сиюминутным настроением. Одинокие представители Водолея получат много приятных впечатлений, но говорить о любви пока еще рано.

Рыбы

Астрологи сообщают, что лишь сознательная работа над отношениями поможет укрепить связь с любимым человеком. Не исключено, что события этой недели заставят многих Рыб вспомнить о том, что «где тонко, там и рвется». Придется потратить немало сил, чтобы гармонизовать ситуацию в частной жизни. Главное, не тратить силы, если любимый человек не готов отвечать взаимностью. Свободные Рыбы в эти семь дней получат шанс найти вторую половинку, если они будут выбирать сердцем.