Сложности для Тельцов и идеальный период для Львов: астролог составила любовный гороскоп на май

По словам астролога Марины Скади, 13 мая Венера становится ретроградной в знаке Близнецов, этот период продлится до 26 июня, что способствует коммуникабельности.

Информацию о любовных взаимоотношениях дают Венера (желаю и люблю) и Марс (делаю). Знаки Зодиака, по которым движутся эти планеты, позволяют охарактеризовать качества, которые приобретают Венера и Марс, на определенный период времени.

По словам астролога Марины Скади, 13 мая Венера становится ретроградной в знаке Близнецов, этот период продлится до 26 июня, что способствует коммуникабельности. Акцентируется возвращение прошлых личных и деловых взаимоотношений, возобновление и активизацию контактов, поездок с бывшими партнерами. 13 мая Марс, планета движения, энергии, переходит в знак Рыб в – самый загадочный знак Зодиака и будет здесь до 28 июня, передает ТСН.

То, что на поверхности, обычно не соответствует тому, что происходит на самом деле. Это период раздачи долгов, поэтому события, особенно негативные, которые происходят во время этого транзита, имеют давнюю историю и происходят неспроста. В это время происходят разоблачения, становятся известными некоторые скандальные подробности чьей-то жизни. Для тех людей, которым есть что скрывать – май, очень сложный месяц, т. к. могут стать достоянием общественности то, что тщательно скрывалось долгое время.

Овен

Отношения начинаются быстро, появляется склонность к любовным авантюрам, ваше энергетическое воздействие сразу же ощущается партнером. Ваш любовный огонь очаровывает желанного человека, но им трудно управлять, т.к. вы слишком быстро вдохновляетесь, увлекаетесь. Важно не торопиться - время регулирует, дает вам ритм, правильное направление.

Читайте такжеПолнолуние 7 мая: у четырех знаков Зодиака начнется белая полосаЭтот период вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в парных отношениях. Хорошее время для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей.

Телец

Май - период замедления для восстановления связей, поскольку, многие личные темы созрели для переоценки. Скрытые проблемы – проявляются. В этот период вы становитесь свидетелями необычного поведения ваших партнеров. Возникают трудности при попытке наладить с кем-то контакт, сложно войти в новые отношения.

Но этот цикл является внутренним процессом, временем, когда вы получаете новый опыт в сфере личных взаимоотношений. Пришло время прорабатывать на более глубоком уровне проблемы в отношениях. Сейчас труднее скрывать то, что вызывает напряжение внутри, недовольство в сфере личных отношений.

Близнецы

Взаимоотношения приводят вас в замешательство, много энергии уходит на попытки узнать, что другие люди думают о вас. Склонны часто менять свои симпатии и антипатии, потому что нуждаетесь в обратной связи, во взаимообмене энергии с партнером.

Ваша жизнь в этот период становится больше ориентированной на прием и одобрение, чем на активные действия в партнерских взаимоотношениях. Испытывая трудности с противоположным полом, стоит искать причины в себе, чтобы объяснить дискомфорт, который вы чувствуете в их обществе. Неудобства можно преодолеть, если возникающие чувства направить в творческое русло.

Рак

Склонность анализировать взаимоотношения, утверждать собственное мнение в выражении своих интересов, из-за чего возможны неоднозначные ситуации в ваших семейных и любовных отношениях. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру.

Займитесь активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком, играйте с детьми, развивайте их. И вы почувствуете, как крепнут и раскрывают новые грани ваши отношения. Обратите свою возросшую самоуверенность на укрепление связей в обществе. У вас есть все возможности, чтобы наконец завоевать расположение давно желанного партнера.

Лев

В течение этого месяца ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому легко получаете знаки внимания со стороны представителей противоположного пола. Вы получите много комплиментов. Это будет идеальный период для любви, брака и семейной жизни, особенно благоприятным можно считать возобновление прежних взаимоотношений, воссоединение, после долгого расставания.

Используйте это время для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Не исключены любовные авантюры, но не забывайте о возможности неприятностей из-за легкомыслия в этой сфере.

Дева

Читайте такжеАстрологи назвали 4 знака Зодиака, которых в мае ждет сказочный успехБлагоприятное время для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером. Гармония между чувством и разумом, чувство уверенности, позволяет решить благополучно даже давно затянувшиеся конфликты. Присутствует ощущение беззаботности, возможно завязывание любовных связей, а также восстановление прежних взаимоотношений.

В любом случае, май будет благоприятным для отдыха, занятий хобби, коротких поездок с любимым человеком (или к нему). Очень важно взаимодействие с партнером, совместные дела, чтобы возросшую психическую силу можно было бы расходовать в активных действиях.

Весы

Можете легко использовать свое обаяние для собственной выгоды, особенно, в личной сфере. Если есть желание восстановить прежние взаимоотношения - проявите инициативу, партнер пойдет вам навстречу. Это период усваивания прошлых уроков, вы сделаете правильные выводы, поймете тонкости взаимоотношений.

Есть шансы и возможности многое исправить, вернуть прежнего партнера. Наиболее сложные - брачные отношения. Если вы в браке, вас может не устраивать ваш супруг, вы склонны оценивать его очень сурово, стараться его перевоспитать. Первыми на разрыв связи не идете, но можете спровоцировать сделать это своего партнера.

Скорпион

Привязанности ваши - устойчивые, эмоции – глубокие. Стремление к постоянству и контролю во взаимоотношениях, дает уверенность в завтрашнем дне. Вы в состоянии справиться со сложными ситуациями во взаимоотношениях, можете удержать или вернуть любовь.

Освобождаются ваши скрытые энергии, вы оказываете сильное влияние на окружающих, если стремитесь обратить на себя внимание какого-либо человека, вам это удается. Гармонический настрой и совместная деятельность с любимым человеком, позволит улучшить общее финансовое положение. Ваша роль - предохранять отношения от застоя, направляя их развитие, используя старые проверенные методы.

Стрелец

Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Непостоянство настроения может принести вред отношениям с любимым человеком, а также разлад в семье: непонимание друг друга, необоснованная ревность, станут причиной напряженной психологической обстановки.

Вы можете быть не уверенны в себе, кажетесь себе недостаточно привлекательными, но именно в этот период, гораздо чаще, чем обычно, на вас обращают внимание представители противоположного пола. Лучше сосредоточиться на существующих взаимоотношениях, т.к. связи, возникающие в этот период, как правило, неглубоки и быстротечны.

Козерог

Ваши партнеры потребуют дополнительного внимания, возникает необходимость выяснить с супругом давно назревшие вопросы. При правильном подходе к ситуации, появляется возможность нормализовать отношения с любимыми, обрести надежного партнера в лице супруга.

Для этого необходимо быть открытыми друг с другом, усвоить уроки прошлого и сделать правильные выводы. В этом случае, вы достигнете более высокого уровня сознания и близости с любимым человеком. В течение этого месяца, вы можете потерять интерес к некоторым контактам, но будут все возможности для укрепления или восстановления, действительно важных взаимоотношений.

Водолей

Вы можете обнаружить ин­формацию, которую прежде от вас утаивал ваш любимый человек. Причем, варианты могут быть разные, в любом случае, будьте готовы к сюрпризам любого рода. Новые контакты в этот период, вряд ли, принесут вам положительные эмоции, а вот давние отношения, расцветут пышным цветом и порадуют вас.

Вы сталкиваетесь с тем, что вам трудно высказать словами свои чувства, вам кажется, что вас не понимают. Именно в это время вам нужен тот, кто вас хорошо знает, кому вы можете доверить свои мысли и поделиться сомнениями, скорее всего это будет ваш супруг – настоящий или бывший.

Рыбы

Ваша эмоциональная увлеченность личными отношениями то затихает, то снова активизируется и, по большому счёту, вы не можете на это повлиять. Это период тайных взаимоотношений, возрастает интуитивное восприятие, разыгрывается воображение, что весьма благоприятно для развития существующих взаимоотношений.

Новые связи развиваются медленно, в них нет изящества, юмора, воображения. Возникает постоянный протест против чего-нибудь, вас тянет в прошлое, даже если там присутствуют постоянные обязательства. Если вы не связаны семейными уза­ми, то на пер­вый план выступят психологические вопросы, которые нужно решать, чтобы наладить личную жизнь.