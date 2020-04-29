Успех у Весов и тревога у Водолеев: появился любовный гороскоп на май

Любовный гороскоп на май 2020 года обещает нам достаточно рисковый месяц.

Любовный гороскоп на май 2020 года обещает нам достаточно рисковый месяц. Но если мы своевременно примем соответствующие меры, проблемы получится обойти, и майские дни запомнятся только в самом лучшем смысле этих слов.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

В личной жизни Овнов если и будут происходить перемены, то малозначительные. Влюбленные пары будут производить впечатление не страстных любовников, а двух друзей, объединенных общими целями. Это не повод для беспокойства, и с дефицитом романтики стоит бороться, только если на этом будет настаивать любимый человек. Одиноких Овнов и неразделенно влюбленных Овнов астрологи предостерегают от авантюрных романов и любовных интрижек. Лучше быть одному или одной, чем с человеком, который этого не достоин.

В мае путь любовных отношений не всегда будет гладким и иногда потребует поступиться своими интересами, чтобы сохранить союз. Тельцам не стоит ждать спокойствия и последовательности от событий наступающего месяца — они рискуют захватить, как водоворот бумажный кораблик. Звезды будут склонять к непредсказуемости, поспешности и эмоциональности, что в романтических отношениях может вылиться как в бурные конфликты, так и в неожиданные всплески страсти. Но чем это не повод окунуться с головой в романтическое приключение?

Близнецы

Общий эмоциональный фон месяца может казаться спокойным, даже сонным, однако такое впечатление обманчиво. Астрологи предупреждают, что это затишье перед бурей, которая готова разразиться в любой момент, выливаясь в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы. Впрочем, совсем необязательно буря обязана разразиться — подавляющие большинство Близнецов в мае просто будут ощущать скрытое внутреннее напряжение, не имеющее выхода.

Рак

В мае Ракам будет сложно удерживать в себе свои чувства и желания. Контролировать себя и сдерживать порывы вряд ли получится — эмоции то и дело будут настойчиво напоминать о себе, стремясь непрерывным потоком вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Ракам, — это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный выход, например, заняться творчеством. Эмоциональные порывы могут очень подвести, особенно тех, кто только начал отношения. Астрологи настоятельно рекомендуют избегать легкомысленных экспромтов, жестов отчаяния, любовных драм, сюрпризов и импульсивности. Сейчас такое время, когда лучше быть гибче и проще, чем ярче и оригинальнее.

Лев

Некоторые Львы в мае могут отдалиться от любимого человека. Согласно любовному гороскопу, фаза уединения не продлится долго, но поможет прояснить ситуацию и многое расставить по своим местам. Астрологи не рекомендуют усиливать панику серьезными тяжелыми разговорами, обсуждением сомнений и перспектив. Немного внимания к собственным чувствам пойдет на пользу, а партнера необязательно настраивать на негатив: можно просто сказать, что навалилось много дел и хочется побыть немного в тишине. Зато свободных Львов ждет идеальный месяц для новых знакомств и начала пылкого романа.

Дева

Читайте такжеГороскоп на 29 апреля: что ждет сегодня все знаки ЗодиакаНаступающий месяц прекрасно подходит для того, чтобы решать внутрисемейные проблемы и обсуждать накопившиеся вопросы друг к другу — причем, делать это так, чтобы никто не пострадал от критики, упрека и обид. Помните, что одним словом можно как убить любовь, так и воскресить ее — в мае это утверждение справедливо как никогда, так что стоит быть осторожнее и со словами, и даже с мыслями. В остальном, май будет отличным месяцем для радикальных решительных действий, поэтому если Девы давно хотят прервать токсичные отношения или признаться кому-то в чувствах, им не стоит терять драгоценное время.

Весы

В мае на любовном фронте Весов ждет преимущественно один позитив. Повезло тем, у кого уже есть постоянный партнер, и он человек рассудительный, сдержанный, заботливый. Вместе с ним Весам удастся осуществить невозможное (например, заметно улучшить качество жизни). Одиноких представителей Знака астрологи предостерегают от романтических подвигов: в конце этой весны не стоит тратить время на несговорчивого человека, лучше обратиться за помощью к астрологической совместимости и найти партнера, который давно отмечен звездами.

Скорпион

Май сулит Скорпионам существенные изменения в постоянных отношениях. Вполне вероятно, что партнер станет более ревнивым и принципиальным. Скорпионам, связанным узами брака, лучше не смотреть лишний раз по сторонам. Довольна высока вероятность, что любимый человек потребуют объяснений, грубо очернит репутацию или начнет навязывать свою правду, что только смутит и нарушит спокойствие личной жизни. Даже если появится желание все срочно бросить и оказаться в водовороте романтических приключений — время для этого крайне неподходящее, лучше заложить фундамент для стабильной гармонии.

Стрелец

Сфера любви будет доставлять Стрельцам и радость, и печаль. Романтические отношения обязательно порадуют тех, у кого есть партнер, наделенный легкостью, оптимизмом, гибкостью и тактом. Благодаря его поддержке получится преодолеть неуверенность в себе и склонность избегать проблем. А вот Стрельцам, которые недавно прервали отношения или находятся в поиске новой любви, суждено испытать минуты ностальгии по экс-партнеру. Прошлые отношения вряд ли получится возродить, поэтому астрологи советуют переключить внимание на кого-то другого.

Козерог

В мае звезды наделят Козерогов особым шармом и обаянием, благодаря которым случайное знакомство может перерасти в запоминающийся роман, а постоянные отношения — обрести романтику и глубину. Однако не стоит манипулировать чувствами других, особенно давить, провоцировать ревность или принижать заслуги — этого не простят. Повышенная обидчивость (отличительная особенность месяца) может стать причиной ухудшения отношений, обидных конфликтов и недоразумений. Помните, что любовь легко переходит в ненависть.

Водолей

В мае Водолеев может встревожить перемена в поведении любимого человека. По словам астрологов, тому будет причина: вероятность импульсивных поступков и измен повысится в несколько раз. Состоящим в браке не помешает проявить осторожность: это касается как своего поведения, так и поведения супруга. С другой стороны, любовный импульс можно использовать для того, чтобы вернуть страстность супружеской жизни. Звезды советуют держаться за отношения, если они не токсичны. Водолеям, решившим начать жизнь с чистого листа, вначале желательно оценить обстановку: есть риск оказаться в ловушке манипулятора.

Рыбы

Любить — значит видеть чудо, незримое для остальных. В мае звезды особенно будут благоприятствовать тому, чтобы Рыбы целиком и полностью отдались любовным чудесам и фантазиям и получили от этого максимум удовольствия. По словам астрологов, привлекательность Рыб возрастет в несколько раз, а их мысли будут чаще обычного обращаться к любви и романтике. Может поменяться запрос на формат отношений: появится серьезность, нежность и дальновидность, повысится планка первоначальных требований к партнеру. В целом, в романтической сфере наметится ощутимый прогресс. Вероятно, он будет медленным, зато будет время убедиться, что все идет своим чередом.