Любовный гороскоп на июнь: названа тройка счастливчиков по знаку Зодиака

В июне повезет в любви трем представителям зодиакального созвездия.

На носу — первый месяц лета, а это значит, что потребность любить и быть любимым возрастает.

Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака ждет невероятная удача в любви в июне 2020, пишет Novy.tv.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Берите свою вторую половинку и срочно – в отпуск! Звезды пророчат вам мегакрутые эмоции и яркие впечатления! А если любимого человека рядом нет, не стоит расстраиваться, именно в июне у вас есть огромный шанс встретить своего того самого.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, вас ждет кое-что очень горячее: страстный роман или незабываемый флирт – почувствуете сами! Главное – не сидеть на месте! Вы так часто отказываетесь от предложений друзей куда-то пойти, что скоро вас совсем перестанут звать на вечеринки, и море возможностей, которые могли бы перед вами открыться, рискуют проплыть мимо. Отложите рабочие документы и вперед, к приключениям! Не бойтесь рисковать, июнь готовит массу сюрпризов, но только самым смелым!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, лето 2020-го вам запомнится крутыми переменами, если вы срочно научитесь замечать возможности, которые подбрасывает судьба! Это может быть внезапное предложение поехать в отпуск с малознакомой компанией или долгожданное предложение о смене работы. Соглашайтесь на любую авантюру – результат вас приятно удивит. Главное, ничего не бойтесь, но все равно включайте голову в ответственные моменты. Не переживайте о личной жизни, вас ждёт очень важное знакомство в конце месяца!

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