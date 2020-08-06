Астролог составил любовный гороскоп на август: кого ждет настоящий накал страстей

Последний летний месяц обещает Овнам накал страстей в сфере личных отношений.

Астролог Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на август для всех знаков Зодиака и рассказал, кого ждет накал эмоций, а кого - тихая гавань.

Об этом пишут "Факты".

Овен

Август обещает Овнам накал страстей в сфере личных отношений. Семейные представители знака могут столкнуться с ревностью партнера, которая то и дело будет провоцировать ссоры. Не стоит нагнетать обстановку. А чтобы выровнять ситуацию, постарайтесь устроить романтический отдых, способствующий разрядке в ваших отношениях.

Телец

Одиноким представителям знака последний летний месяц сулит романтические сюрпризы. Будьте готовы к судьбоносной встрече. Тем, кто уже нашел свою любовь, стоит быть внимательнее к партнеру. Скорее всего, между вами назревает важный разговор, которого не стоит избегать.

Гороскоп обещает Близнецам много внимания со стороны противоположного пола. И если одиноким Близнецам это только на пользу, то семейным — стоит быть осторожнее. Есть большая вероятность, что невинные знаки внимания посторонних станут серьезным поводом для ревности со стороны любимого человека.

Рак

Этот месяц для семейных Раков — прекрасная возможность изменить к лучшему свою семейную жизнь. Сейчас вы с партнером будете на одной волне, а потому договориться и прийти к общему знаменателю не составит труда. Не упустите момент, чтобы решить спорные вопросы.

Лев

Звезды советуют Львам сбавить напор. Скорее всего, ваше упрямое и настойчивое желание все проконтролировать станет главным поводом для ссор с партнером. А потому старайтесь давать любимому человеку больше свободы и хотя бы изредка уступайте роль первой скрипки.

Дева

В этот период Девы будут склонны делать из мухи слона, находя проблемы в отношениях с половинкой, что называется, на пустом месте. И чтобы избежать ссор и конфликтов, звезды советуют представителям знака сдерживать себя в критике и укорах по отношению к любимому человеку.

Весы

Звезды советуют представителям знака быть осторожнее с новыми знакомствами. Ваша романтичная натура может подталкивать вас к необдуманным шагам и чрезмерной искренности. Но торопиться не стоит — есть большой риск столкнуться с разочарованием.

Главной причиной разногласий в отношениях Скорпионов с любимыми людьми может стать их собственная замкнутость. Как бы вы ни боялись показаться слабым и уязвимым, не стоит забывать, что ваше молчание партнер может воспринимать как холодность и отстраненность. Будьте откровеннее! Всего один разговор по душам способен не только всё расставить по местам, но и помочь вам найти выход из трудной ситуации.

Стрелец

В этот период семейные Стрельцы смогут насладиться гармонией и взаимопониманием в отношениях со своей половинкой. Самое время обсудить дальнейшие планы и понять, что вы мыслите в одном направлении.

Козерог

Ваше упрямство может стать главным камнем преткновения в отношениях с любимым человеком. Несмотря на то что партнер привык идти у вас на поводу, сейчас есть риск столкнуться с ситуацией, когда «нашла коса на камень». А потому во избежание бесконечных споров постарайтесь уступить своей половинке.

Водолей

В этот период Водолеев накроет волна неопределенности, из-за которой представители знака могут даже усомниться в правильности выбора своего партнера. То и дело им будет казаться, что все не так. Но здесь лучше избежать откровенных высказываний в адрес любимого человека. Совсем скоро вы поймете, что ваши сомнения были напрасны, а вот доверие партнера вернуть будет не так легко.

Рыбы

Начало августа сулит одиноким Рыбам судьбоносные знакомства. Вполне вероятно, что на вашем пути встретится любовь всей жизни. Главное при этом — не торопить события. Чтобы не спугнуть свое счастье, позвольте всему идти своим чередом.

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