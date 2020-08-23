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Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака ждет счастье в конце августа

10:02, 23 августа 2020
Астрология
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Кого ждет удача в любви / фото prijedor24h.net

При этом они выделили двух представителей зодиакального созвездия, которым повезет в любви больше всех. Об этом пишет SlovoFraza.

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Рак

На этой неделе Раки могут потерять голову: звезды сулят им судьбоносную встречу. Влюбленные и любимые Раки получат шанс иначе взглянуть на своего партнера и увидеть в нем новые положительные качества. Новые эмоции гарантированы! 

Лев

Львам на этой неделе гарантирован успех у противоположного пола. У вас будут прекрасно складываться отношения не только со второй половинкой, но и с друзьями. Планеты активизируют сильные качества и привлекут удачу в любовных делах. 

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Автор: УНИАН

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Теги: #астролог#Гороскоп