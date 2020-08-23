Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака ждет счастье в конце августа
Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года для всех знаков Зодиака.
При этом они выделили двух представителей зодиакального созвездия, которым повезет в любви больше всех. Об этом пишет SlovoFraza.
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Рак
На этой неделе Раки могут потерять голову: звезды сулят им судьбоносную встречу. Влюбленные и любимые Раки получат шанс иначе взглянуть на своего партнера и увидеть в нем новые положительные качества. Новые эмоции гарантированы!
Лев
Львам на этой неделе гарантирован успех у противоположного пола. У вас будут прекрасно складываться отношения не только со второй половинкой, но и с друзьями. Планеты активизируют сильные качества и привлекут удачу в любовных делах.
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