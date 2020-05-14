Любовный гороскоп: астрологи назвали лучших семьянинов по знаку Зодиака

В гороскопе говорится, представители каких знаков Зодиака дорожат семьями, а кому они не особо нужны.

Накануне Международного дня семьи (15 мая) астрологи рассказали, какие знаки Зодиака умеют создавать семьи, а кому это и не особо нужно.

Об этом говорится в астропрогнозе для представителей всех зодиакальных созвездий, передает VM.ru.

Среди лучших семьянинов - Тельцы, Раки и Львы.

Овен

Овны как очень активные и порой сумасбродные оказываются ЗАГСе по воле случая — внезапно влюбился и расписался. Только то, что семейная жизнь вовсе не веселая прогулка, понимают позже. Поэтому часто находят счастье не в первом браке, а с партнером, который умеет направить бурную энергию Овна в нужное русло. Отличные родители, которые всегда материально обеспечат, поговорят по душам и поддержат.

Телец

Тельцы - отличные домохозяева, и поэтому семья никогда ни в чем не нуждается: все накормлены, напоены, в доме комфортно и приятно. Часто раздражают своим упрямством, но компенсируют умением слушать и внимать. Семьи создают крепкие, с традиционными завтраками и ужинами. Пристально следят за образованием детей, на которых вся надежда в будущем.

Близнецы

Близнецы создают семьи позже, чем ровесники, — у них слишком много интересов и влюбленностей. Зато когда встречают родственную душу, с упоением окунаются в семейную жизнь. Стараются избегать рутины, поэтому в доме часто собираются друзья, устраиваются посиделки. Очень внимательные и увлеченные своими чадами родители.

Рак

Раки созданы для семьи. Они не боятся пойти в ЗАГС и достаточно быстро определяются со спутником жизни, если чувствуют родственную душу. В доме всегда уютно, пахнет едой и чисто. Дети под пристальным присмотром и залюблены — Раки эмоциональны и привязаны к своим отпрыскам.

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Лев

Львы основательно ищут человека под стать себе. Именно партнера, с которым можно выходить в свет и не погрязнуть в домашней рутине. Домоседами их явно не назовешь, однако дом — это крепость для Льва. Полная чаша, порядок и основательность. Семья всегда знает — Лев решит все проблемы и вопросы.

Дева

Дева может не создавать семью очень долго, пока не найдет человека, подходящего по всем критериям. Аналитический ум и придирчивость к мелочам делают их очень рачительными хозяевами. Мышь не проскочит, и семейный бюджет оказывается в их руках.

Весы

Весы рассматривают партнера не просто как спутника жизни, но и как выгодную партию, с которой они будут под защитой. Любят создавать домашний уют и заниматься совместными делами всей семьей. Не могут жить без вылазок в культурные места и творческие тусовки. С детьми строги.

Скорпион

Скорпионы не самый идеальный знак для создания семьи: они не любят заниматься рутиной и предпочтут свободу для реализации своих грандиозных планов. В партнеры выбирают яркого человека, с которым точно не будет скучно. Отлично обеспечивают семью и обожают детей. Часто ради потомства они и заключают браки.

Стрелец

Семья для Стрельцов — это группа соратников, с которыми они познают мир. Так что можно ждать увлекательной семейной жизни с путешествиями и интересными знакомствами. Дети с ранних лет знают, как собрать палатку, и быстро приучаются к самостоятельности. Так Стрельцы готовят их к жизни.

Козерог

Козероги очень практичные ребята, поэтому и семью создают с теми, кто понимает их подход. Не любят много разговаривать о любви, предпочитают ее доказывать делами. Дома всегда чисто, все на своих местах. Правда, готовить Козероги не особо любят. Зато хорошо занимаются детьми и их образованием.

Водолей

Водолеи не из тех, кто верит в рай в шалаше. Поэтому сами обеспечивают семью, но будут рады, если вторая половина также примет в этом участие. Любят свободу, поэтому часто отлучаются из дома на поездки с друзьями, творческие встречи или уходят в поход с детьми. Водолеи не приверженцы семейных традиций и ужинов всем родственным кланом. Зато отлично решают семейные неурядицы и помогают своим партнерам во всем.

Рыбы

Сентиментальные Рыбы любят, чтобы дома царили гармония и любовь, выбирают человека, с которым смогут построить идеальный семейный очаг. Поэтому могут несколько раз пробовать вступить в брак и не успокоятся, пока не найдут того самого человека. Дома стараются, чтобы все были накормлены, опрятны и не ходили без дела.