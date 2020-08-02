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Астрологи рассказали, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака

13:10, 02 августа 2020
Астрология
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Любовный гороскоп / pinterest.com

Мужчины не такие таинственные, как могут казаться, передает slovofraza.

Овен

Овнам нравятся недоступные девушки, которые умеют держать на расстоянии. Если вы сразу сдадитесь, то этот зодиакальный представитель потеряет к вам интерес. Также Овнам нравятся мудрые женщины.

Tелец

Этому знака Зодиака нравятся ухоженные женщины, но влюбляются они в хозяйственных и домашних. Если вы сумеете создать домашний очаг, то Телец вас никогда не покинет.

Близнецы

Им нравятся незаурядные, мудрые девушки с чувством юмора, остроумные и независимые. Вам не стоит заглядывать ему в рот, если хотите привлечь его внимание. Близнецы любят провокации, поэтому напоминайте ему, что можете обойтись и без него.

Рак

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Раки любят добродушных, мягких девушек, которые не стесняются проявлять свои чувства. 

Лев

Львы - это охотники, которым нужна самая лучшая женщина. Им нравятся роскошные, яркие, сильные и уверенные в себе. Вы должны уметь составить ему достойную конкуренцию за внимание в обществе.

Дева

Эти серьезные мужчины обратят внимание только на вежливых, уравновешенных и ухоженных девушек. При этом не стоит торопить события.

Bесы

Девушкам нужно проявить высокий уровень интеллекта и обладать привлекательной внешностью, чтобы зацепить мужчину-Весы. Таким мужчинам нравится гармония во всем, поэтому избегайте излишеств в одежде и макияже.

Скорпион

Скорпионы любят завоевывать, поэтому вы должны быть недоступной. При этом показывайте ему свою заинтересованность. Им нравятся женщины, которые не стесняются флиртовать и обсуждать пикантные темы.

Стрелец

Знак зодиака Стрелец моментально влюбляется в активных, целеустремленных и обожающих жизнь девушек. Просто заговорите с ним на тему путешествий или хобби.

Kозерог

Козерогам нравятся только домашние и спокойные девушки. Они не пройдут мимо той, что любит домашний уют и стабильность.

Bодолей

Чтобы влюбить в себя Водолея, внимательно его слушайте. Tакой мужчина обожает делиться планами и гениальными идеями.

Рыбы

Если хотите привлечь его внимание, то обсудите гороскоп или расскажите необычную историю. Это его притянет, а ваша мягкость и рассудительность завершат процесс соблазнения.

Как сообщал УНИАН, назван знак Зодиака, который умеет хранить секреты лучше других.

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