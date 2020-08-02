Астрологи рассказали, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака

Мужчины и не такие уж таинственные, как кажется.

Астрологи рассказали, как влюбить в себя мужчину, зная его знак Зодиака.

Мужчины не такие таинственные, как могут казаться, передает slovofraza.

Овен

Овнам нравятся недоступные девушки, которые умеют держать на расстоянии. Если вы сразу сдадитесь, то этот зодиакальный представитель потеряет к вам интерес. Также Овнам нравятся мудрые женщины.

Tелец

Этому знака Зодиака нравятся ухоженные женщины, но влюбляются они в хозяйственных и домашних. Если вы сумеете создать домашний очаг, то Телец вас никогда не покинет.

Близнецы

Им нравятся незаурядные, мудрые девушки с чувством юмора, остроумные и независимые. Вам не стоит заглядывать ему в рот, если хотите привлечь его внимание. Близнецы любят провокации, поэтому напоминайте ему, что можете обойтись и без него.

Рак

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые могут предать

Раки любят добродушных, мягких девушек, которые не стесняются проявлять свои чувства.

Лев

Львы - это охотники, которым нужна самая лучшая женщина. Им нравятся роскошные, яркие, сильные и уверенные в себе. Вы должны уметь составить ему достойную конкуренцию за внимание в обществе.

Дева

Эти серьезные мужчины обратят внимание только на вежливых, уравновешенных и ухоженных девушек. При этом не стоит торопить события.

Bесы

Девушкам нужно проявить высокий уровень интеллекта и обладать привлекательной внешностью, чтобы зацепить мужчину-Весы. Таким мужчинам нравится гармония во всем, поэтому избегайте излишеств в одежде и макияже.

Скорпион

Скорпионы любят завоевывать, поэтому вы должны быть недоступной. При этом показывайте ему свою заинтересованность. Им нравятся женщины, которые не стесняются флиртовать и обсуждать пикантные темы.

Стрелец

Знак зодиака Стрелец моментально влюбляется в активных, целеустремленных и обожающих жизнь девушек. Просто заговорите с ним на тему путешествий или хобби.

Kозерог

Козерогам нравятся только домашние и спокойные девушки. Они не пройдут мимо той, что любит домашний уют и стабильность.

Bодолей

Чтобы влюбить в себя Водолея, внимательно его слушайте. Tакой мужчина обожает делиться планами и гениальными идеями.

Рыбы

Если хотите привлечь его внимание, то обсудите гороскоп или расскажите необычную историю. Это его притянет, а ваша мягкость и рассудительность завершат процесс соблазнения.

Как сообщал УНИАН, назван знак Зодиака, который умеет хранить секреты лучше других.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram