Звезды помогут вам достичь счастья.

Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков Зодиаков на неделю с 14 по 20 сентября.

Звезды помогут вам обрести свое счастье, передает slovofraza.

Овен

На этой недели вы будете очень раздражительны, что может вызвать конфликт на любовном поприще. Вам не стоит критиковать партнера или шутить.

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Телец

Отношения с близким человеком могут испортиться. Вам нужно избавиться от старых обид, недосказанности или ревности.

Близнецы

Успехи в личной жизни могут чередоваться с любовными драмами. В романтической сфере некоторые решения лучше всего принимать на холодную голову.

Рак

На этой недели вам значительно повезет. Вселенная будет к вам благосклонна, вам лишь остается купаться в лучах любви.

Лев

Вы сможете мягко управлять людьми, понимать их и даже читать мысли. Но вам стоит быть осторожными при общении с окружающими. Не давайте людям ложных надежд.

Дева

Одиноким Девам стоит заняться поисками своей второй половинки, а вот семейных ждет укрепление отношений.

Весы

Весам неделя принесет шанс беззаботно наслаждаться жизнью и нежными чувствами, забыв обо всех условностях и проблемах.

Скорпион

Вам не стоит плести интриги, особенно по отношению к близким людям. Это единственный способ прийти к пониманию и избежать неприятных обид.

Стрелец

Вы начнете все с чистого листа и положите начало счастливым переменам. Уделите внимание своему партнеру, искренне поговорите и постарайтесь принять человека со всеми его скелетами в шкафу.

Козерог

Если у вас есть желание позвонить бывшему, то вы можете это сделать. Главное, не вспоминать прошлые обиды. Астрологи советуют подумать о том, чем угодить второй половинке.

Водолей

Вам стоит настроиться на романтику. Это принесет вам много счастья. При этом партнер будет замкнут в себе и вам придется постараться, чтобы заполнить его мысли собой.

Рыбы

Будьте искренними и честными. Если любимый человек будет задавать прямые вопросы, не стоит увиливать, оскорблять чувства ложью. Лучше честно и прямо сказать, что пока нет желания обсуждать болезненную тему.

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Автор: УНИАН