Астрологи составили любовный гороскоп на август

Конец лета станет переломным моментом.

В конце лета многое изменится в лучшую сторону. Особенно на любовном фронте.

Придется принимать судьбоносные решения, передает slovofraza.

1 и 2 августа

В начале лета у вас будет часто меняться настроение. Вам помогут родные люди, которые будут вас поддерживать. С их помощью вы сможете ненадолго забыть о проблемах и насладиться счастьем.

С 3 по 9 августа

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Представители воздушной и водной стихии поймут, что важно держаться за достигнутое. Поэтому все временное нужно превратить в постоянное. При этом многие могут оказаться там, куда не стремились. Это будет из-за чувства неуверенности в себе, но как только энергетика стабилизируется, ослабнет давление - этот момент стоит использовать для марш-броска в светлое будущее.

С 10 по 16 августа

Время избавиться от страхов и любых сомнений, которые мешают вам построить счастливые отношения. На этой неделе будут пересмотрены отношения, появятся предложения о союзах, романах. При этом могут быть и разрывы отношений. В любовных отношениях легче будет преодолевать препятствия, особенно если видеть происходящее в правильной перспективе.

С 17 по 23 августа

Огненные знаки вновь смогут добиваться своих целей. Главное не падать духом и быть уверенным в собственных силах. Близких вдохновит сам факт, что вы активны, полны новых идей и двигаетесь к цели. Все это окажет позитивное влияние на ваши отношения.

С 24 по 30 августа

В этот период вас ждет встреча с судьбой. Отбросьте все сомнения и воспользуйтесь возможностью. Счастье продлится чуть дольше нескольких недель, но этого вполне хватит, чтобы подготовить и себя, и своего партнера к более трудным обстоятельствам.

31 августа

В этот день важно держать себя в руках и не проявлять агрессию. Тогда удача повернется к вам лицом. Если вы сможете совладать с эмоциями, то не составит труда обрести гармонию в личной жизни.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака в августе окажутся под защитой высших сил.

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