Звезды подготовили нам всплеск эмоций и приятные сюрпризы, радуют эксперты.

Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Звезды подготовили нам всплеск эмоций и приятные сюрпризы, радуют эксперты.

Об этом пишет slovofraza.

ОВЕН

Одинокие представители знака смогут увлечься новым человеком. Однако скорее всего сейчас вам не нужно ничего серьезного. Некоторые из Овнов будут испытывать недовольство семейной жизнью: всё не так и всё не то. Начнут нервировать мелочи, ранее казавшиеся изюминкой партнера. Не рубите с плеча.

У Тельцов может появиться личный преследователь. Вам это льстит, но подумайте: нужны ли такие эмоции, или есть смысл дождаться зимы в одиночестве. Учитесь преодолевать ссоры, недомолвки и обиды. Поймите, что совместная жизнь состоит не только из радужных переживаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Острые, щекочущие нервы отношения будут сдобрены привлекательной внешностью того, кого повстречают ищущие любви Близнецы. Обратите свой взор на сайты знакомств. Звезды обещают вам недолгие, но чувственные открытия. Освежите любовную искорку в браке.

РАК

Велика вероятность повстречать в этом месяце человека, мыслями и поступками похожего на вас, – а потому появится ощущение единения. Правда, нрав возлюбленного будет диаметрально противоположным, и эти искры имеют все шансы разжечь полноценный костер любви. Семейная жизнь – не поле боя, поэтому не затевайте крупных ссор, лишь бы добиться своего.

ЛЕВ

Одиночество весьма неприятно, но нет ничего хорошего и во встречах с тем, кто постоянно выталкивает вас из зоны комфорта. Если омут желаний вас уже затянул, можете столкнуться с критикой этих отношений со стороны близкого окружения. Впрочем, в один прекрасный момент поймете, что только страстью жить не можете, и отправитесь на новые поиски. Оберегайте домашний очаг от посторонних, особенно от советчиков и доброхотов.

ДЕВА

Семейные Девы не раз за этот месяц воскресят в памяти то, что узнали о партнере за время брака. Это позволит настроить отношения на волну взаимопонимания. Ведь что проще – хотя бы изредка поступать так, как от вас ждут. Такая покладистость подвигнет половинку уступать в ответ.

ВЕСЫ

Свободное сердце Весов покорит тот, чья кандидатура не будет одобрена родственниками и друзьями. Все будут говорить, что такие встречи вам во вред, вы становитесь неуправляемы – в общем, на себя не похожи. Как знать, быть может, именно этого вы и добиваетесь – кардинальных перемен.Чтобы удержать на плаву семейную лодку, придется научиться объясняться со второй половинкой более простыми понятиями. Ваши витиеватости порой выводят из себя и спокойных людей. Впрочем, ваши попытки сближения будут оценены по достоинству, было из-за чего страдать.

СКОРПИОН

Знаковая встреча ожидает тех, кто коротает осенние вечера без пары. Звезды советуют присмотреться к человеку, который не растеряется в весьма сложной ситуации – сразу станет понятно, из какого теста слеплен. Быстрое начало и непредсказуемое продолжение – все как вы любите. Семейные Скорпионы должны снизить уровень требований к своей второй половинке. Постоянные понукания и шантаж не сделают человека покладистее, лишь выведут из себя. Может статься, что вы поменяетесь местами и тогда вам придется несладко.

СТРЕЛЕЦ

Супружеские отношения потребуют умения подстраиваться под ожидания партнера, причем это касается обеих сторон. Открытость и готовность понять помогут увидеть скрываемые ранее обстоятельства. Устраивайте маленькие праздники для двоих, вам это будет полезно. Одиноких Стрельцов ждут новые отношения, однако есть риск, что они окажутся болезненными и нестабильными.

КОЗЕРОГ

Свободные от отношений Козероги задумаются не о количестве любовных историй, а о качестве. Бурные отношения раскроют неизведанные стороны вашей чувственности. В этом месяце возможна встреча с человеком, которого вы знаете уже тысячу лет. Чувства могут вспыхнуть снова.

ВОДОЛЕЙ

В погоне за новыми чувствами есть большой риск получить совсем не то, чего хотели на самом деле. Не позволяйте усыплять вашу бдительность, а то очнетесь с головной болью и в полном вакууме. Прислушайтесь к мнению людей, которым доверяете – это убережет от связи с прожигателем жизни. Опыт совместно прожитых лет позволяет уже не отвлекаться на мелочи, но двигаться к совершенствованию отношений. Поддержите вторую половинку в сложной ситуации, покажите, что вам по-прежнему можно доверять. Ответная благодарность обещает быть страстной.

РЫБЫ

Если у вас до сих пор нет отношений – готовьтесь. Амур собирается выпустить в ваше сердце стрелу, а тетиву ему натянет человек, готовый ради одного только вашего взгляда на подвиги. Роман будет длительным и желанным, если вы готовы создать для этого условия. Подробности обсудите тет-а-тет.Рыбы, уже побывавшие в загсе, займутся укреплением семейного гнездышка. Задумаетесь о материальном обеспечении семьи по более стабильному графику либо о ремонте. Детали интерьера обсудите со второй половинкой – пользоваться вещами и мебелью будете ведь вместе.

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Автор: УНИАН