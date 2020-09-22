Львы - это сильные, общительные и уверенные в себе люди. Они любят комплименты и внимание к себе.

Представитель стихии огня Лев – это очень сильный и активный знак. Это люди со светлой энергетикой, большой жизненной силой; прирожденные лидеры, которые всегда ведут за собой других. Лев имеет активную жизненную позицию, множество самых разных интересов, он принципиален и горделив. Такие люди отличаются большой целеустремленностью. Добиться признания, достигнуть значимых целей – это самое важное в их жизни. Окружающие всегда охотно прислушиваются к Львам, они лидеры мнений.

Любовная совместимость Львов и других знаков

В любви Львы видят свой смысл жизни. Каждую новую влюбленность они встречают со страстью и самоотдачей. Они верят в любовь на всю жизнь и стремятся её найти. Они очень романтичные натуры. Обожают дарить подарки, делать сюрпризы, удивлять своего партнера.

Высокая любовная совместимость у Львов с Овнами, Близнецами, Весами, Стрельцами. Львы и Овны очень похожи по темпераменту и стилю жизни. Они оба энергичные, активные и настойчивые. Их отношения построены на равности и взаимопонимании. Союз Льва и Близнецов полон эмоций и совместных приключений. Им интересно друг с другом, они всегда находят темы для беседы. Лев и Весы – это гармоничная пара, которая сможет создать счастливый брак. Хорошая совместимость у Львов со Стрельцами. Их отношения очень романтичные и активные, им никогда не бывает скучно.

Читайте такжеНазваны две пары знаков Зодиака, у которых любовь до гробаНизкая совместимость по гороскопу у Львов и Скорпионов. Эти два знака очень уверенные и напористые. Их отношения будут успешными только если один из них согласится уступить главенство в семье. Иначе постоянных споров не избежать. Отношения Льва и Тельца тоже могут быть неудачными из-за их упрямства и чрезмерной настойчивости.

Как дружат Львы

Лев – это очень позитивный человек, который заряжает других своей энергией и активностью. Если вы подружитесь со Львом, ваша дружба будет яркой и интересной. Лев очень ценит и уважает своих товарищей. Он предпочитает веселые компании, а необщительных и пессимистичных людей избегает.

Недостатками Львов можно считать горделивость и эгоцентричность. Люди этого знака не терпят повышенных тонов и не любят критику, они нуждаются в лестных словах. Хорошими друзьями для Львов являются такие знаки:

Овны;

Весы;

Стрельцы;

Козероги;

Львы.

Совместимость со Скорпионом, Девой и Раком в дружбе достаточно низкая.

Львы в работе и бизнесе

Будучи по природе максималистами, Львы работают по принципу «всё или ничего». Если они чувствуют, что задание им не по силам, они откажутся его выполнять. Но взявшись за любую работу, Лев обязательно доведёт её до совершенства. Карьерный гороскоп Льва сулит ему успех в руководящих должностях. В роли начальника, лидера компании, шефа он чувствует себя идеально. Это справедливые и решительные люди, они любят командовать и требуют послушания. Хорошие профессии для уверенных и честолюбивых представителей знака – военные, механики, инженеры, программисты, дизайнеры. Женщины-Львы – это прекрасные педагоги, госслужащие, работники индустрии моды. Львы не любят работать в подчинении и выполнять чужие поручения. Они стараются построить свой собственный бизнес.

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Автор: Екатерина Пулатова