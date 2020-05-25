Лунный календарь садовода-огородника на июнь: когда и что лучше сажать

Несмотря на то, что основные культуры уже посажены, у огородников и садоводов остается еще много разной работы.

Казалось бы, в июне огородники и садоводы должны были бы вздохнуть с облегчением, ведь позади самая горячая пора – все основные культуры уже посеяны и посажены. Однако и в июне у них множество хлопот, в том числе и некоторые посевные работы.

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В начале июня можно высаживать в открытый грунт выращенную рассаду помидоров, огурцов, кабачков, капусты, арбузов и дынь. Полезным здесь станет, в том числе и лунный календарь на июнь, поскольку его циклы имеют влияние на развитие растений.

От фаз этого небесного светила часто зависит активность роста и развития флоры, так как посадка растений в определенный лунный день может ускорить их восхождение, рост, повлиять на плоды будущих растений.

Поэтому лунный календарь на июнь 2020 года станет незаменимым помощником для огородников и садоводов: подскажет наиболее благоприятные дни месяца для проведения работ и определит, в какие дни лучше ими не заниматься.

Лунный посевной календарь на июнь 2020 по дням

1 июня – благоприятный день для посадки белокочанной капусты, брокколи, баклажанов, шпината, салата, бобовых, огурцов, кукурузы и картофеля. Также можно сажать цветы, плодовые деревья и кустарники, укоренять черенки.

2 июня – этот день менее благоприятен, чем предыдущий, хотя можно сажать капусту, перец, баклажаны, салат, бобовые, огурцы, кукурузу и картофель, а также цветы и плодовые деревья.

3 июня – нейтральный день для посева и посадки большинства овощных культур. Можно высаживать все цветы, кроме клубневых и луковичных. В этот день не следует заниматься обрезкой, размножением растений делением корневищ и клубней.

4 июня – как и предыдущий, этот день нейтральный для посева и посадки большинства огородных культур. Не стоит заниматься обрезкой, размножением растений делением корневищ и клубней.

5 июня – неблагоприятный день для любых работ на садовом участке.

6 июня – в этот день стоит пересаживать, обрабатывать против болезней и вредителей растения, уничтожать сорняки. Также можно сажать плодовые деревья, обрезать усы клубники, стричь газон, но лучше воздержаться от полива, обрезок, пасынкование и чеканка.

7 июня – можно высаживать рассаду, прореживать всходы, пропалывать сорняки. Также сажать цветы, кроме однолетних, высаживать деревья и кустарники. Делать обрезку, пересадку, прививку, чеканки и обработку винограда от болезней и паразитов.

8 июня – нейтральный день для посева салата, редиса, чеснока и корнеплодов, а также подкормки растений органикой. Можно высаживать рассаду, прореживать всходы, пропалывать сорняки.

9 июня – можно обрезать и прищипывать кустарники и деревья, скашивать сорняки. Лучше воздержаться от посевов и посадки растений, поливов и внесения удобрений.

10 июня – благоприятный день для формирования огуречной плети и кустов томатов, прививки, прореживания и прополки всходов. Между тем, лучше воздержаться от посевов и посадки растений, поливов и внесения удобрений.

11 июня – можно обрезать и прищипывать кустарники и деревья, скашивать сорняки. Лучше воздержаться от посевов и посадки растений, поливов и внесения удобрений.

12 июня – благоприятный день для посадки всех садовых и огородных культур. В этот день можно сажать все виды цветов, винограда и кустарников, а также косить газон. Не следует обрезать деревья и работать с гербицидами.

13 июня – нейтральный день для посадки всех садовых и огородных культур. Не следует в этот день обрезать деревья и работать с гербицидами.

14 июня – рекомендуется воздержаться от посевов и посадок, пикировки, пересадки, укоренения, пасынкования, полива и внесения удобрений.

15 июня – как и в предыдущий день, следует воздержаться от посевов и посадок, пикировки, пересадки, укоренения, пасынкования, полива и внесения удобрений.

16 июня – нейтральный день для уничтожения сорняков, опрыскивания инсектицидами и фунгицидами, прореживания грядок, санитарной обрезки, удаления слишком обильной поросли.

17 июня – нейтральный день для посадки практически любых культур, сеют любую зелень. В этот день не стоит пересаживать растения и рыхлить их в корневой зоне.

18 июня – благоприятный день для посадки практически любых культур и зелени. Можно сажать плодовые деревья и кустарники, укоренять клубничные усы, косить газон, заниматься черенкованием и прививкой.

19 июня – нейтральный день для посева зелени на выгон, пасынкования томатов, формирования плетей огурцов. В этот день лучше не заниматься пикировкой и пересадкой.

20 июня – неблагоприятный день для любых садовых работ, ведь с приближением новолуния растения особенно чувствительны и уязвимы, их лучше вообще не трогать.

21 июня – неблагоприятный день для любых садовых работ.

22 июня – неблагоприятный день для любых садовых работ.

23 июня – нейтральный день для посадки абсолютно всех культур. Лучше не заниматься делением корневищ и клубней.

24 июня – благоприятный день для посева зелени, рыхления и вспашки, опрыскивания ядохимикатами, удаления сухих побегов в саду, скашивания сорняков.

25 июня – нейтральный день для посева зелени. Лучше воздержаться от пересадки, полива и внесения удобрений.

26 июня – благоприятный день для пасынкования помидоров, формирования огуречных плетей, посева зелени и травы на газоне. В саду сажают только декоративные растения и землянику.

27 июня – благоприятный день для пасынкования помидоров, формирования огуречных плетей, посева зелени и травы на газоне. Можно сажать однолетние цветы и розы.

28 июня – нейтральный день для посева листовой горчицы, салата, шпината и зелени. Стоит сажать плодовые деревья и кустарники, готовить почву под пересадку клубники, малины, прикапывать побеги для размножения.

29 июня – благоприятный день для посева листовой горчицы, салата, шпината и зелени. В этот день поливают и рыхлят сходы, сажают любые цветы, укореняют черенки. Но следует избегать работ с гербицидами и прививки растений.

30 июня – нейтральный день для посева семян огурцов, различных видов капусты, посева зелени. Можно сажать декоративные кустарники, розы и другие цветы, прививать плодовые деревья и кустарник, обрабатывать растения от вредителей и болезней. Не следует выполнять обрезку и размножение делением клубней и корневищ.

Благоприятные и неблагоприятные дни в июне для посадки культур

В июне 2020 года довольно много благоприятных дней для любых дачных работ. В частности, это такие даты: 1, 10, 12, 18, 24, 26, 27 и 29 июня.

Неблагоприятными являются 5, 20, 21 и 22 июня – в эти дни не стоит ничего делать в саду и на огороде.

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