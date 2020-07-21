Лунный календарь садовода-огородника на июль: когда и какие работы лучше всего проводить

Посадка растений, уход за ними в определенный лунный день может ускорить их рост и повлиять на будущие плоды.

Лунный календарь издавна применяется для определения дней, в которые лучше всего сажать, пересаживать или ухаживать за растениями.

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Фазы Луны воздействуют как на корни растений, так и на надземную их часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их рост и повлиять на плоды будущих растений. То же касается и других работ в саду или на огороде.

В некоторые дни рекомендуется воздержаться от посадки, прополки и рыхления корней растений и цветов, ведь это может привести к повреждению растений и замедлению роста.

Лунный календарь на июль 2020 года подскажет, когда и какие садово-огородные работы лучше всего выполнять, чтобы собрать хороший урожай.

Лунный посевной календарь на июль 2020 по дням

1 июля – можно сажать капусту, помидоры, огурцы, перец, тыкву. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

2 июля – рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока, перца, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Стоит заняться сбором овощей, фруктов, ягод и семян, срезанием цветов. День благоприятен для посадки домашних цветов.

3 июля – как и предыдущий, этот день благоприятен для посадки быстрорастущих культур, а также земляники, шпината, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

4 июля – можно сажать и пересаживать такие деревья и кустарники, как груши, сливы, крыжовник, смородина. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

5 июля – день неблагоприятный, все посевы и посадки следует отложить.

6 июля – не рекомендуются посевы и посадки. Можно собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

7 июля – не рекомендуются посевы и посадки. Можно проводить те же самые работы, что и в предыдущий день.

8 июля – не стоит проводить посевы и посадки. Лучше заняться уборкой зерновых и корнеплодов, покосом, подстрижкой деревьев и кустов, прищипыванием, прополкой.

9 июля – можно сажать сельдерей, редис, луковичные, прививать деревья и кусты. Заниматься заготовкой варенья и солений. Отличное время для культивации, полива и удобрения.

10 июля – рекомендуется проводить те же самые работы, что и в предыдущий день.

11 июля – стоит заняться подготовкой почвы под посев, уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием. Приветствуется сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

12 июля – не рекомендуются посевы и посадки. Можно подготовить почву под посев, собрать урожай корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур.

13 июля – не стоит ничего сеять и сажать. Следует собрать урожай корнеплодов, фруктов, ягод, заняться сушкой овощей и фруктов.

14 июля – благоприятный день для посадки всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур, а также подстригания деревьев и кустарников.

15 июля – рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

16 июля – не следует сажать и пересаживать травянистые культуры. Эффективны в этот день удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.

17 июля – можно осуществить удаление лишних побегов, покос, прополку, культивацию, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

18 июля – в этот день следует собирать все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.

19 июля – удачный день для сбора всего, что не подлежит длительному хранению, а также для консервации и солений.

20 июля – очень нежелательно проводить посевы и посадки.

21 июля – не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Можно заняться сбором и сушкой фруктов и корнеплодов. Хороший момент для мульчирования, борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

22 июля – стоит провести покос с целью замедления роста трав. Взяться за мульчирование, борьбу с вредителями, сбор семян подсолнечника, заготовку лекарственных трав.

23 июля – хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

24 июля – не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Лучше посадить декоративные растения, не предназначенные для плодоношения.

25 июля – день хорош для посадки цветов, косточковых фруктовых деревьев, закладки клубней и семян на хранение. Хорошая пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

26 июля – как и в предыдущий день, рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

27 июля – следует сажать капусту, помидоры, огурцы, перец, тыква. Не рекомендуется размножать растения корнями и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

28 июля – благоприятный день для посадки капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

29 июля – лучше всего сажать зелень, лук, чеснок, перец, землянику, шпинат, сливы. Хороший день для сбора овощей, фруктов, ягод и семян, срезания цветов.

30 июля – следует продолжать те же работы, что и днем ранее. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

31 июля – удачный день для посадки и пересадки деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

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