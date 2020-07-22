Лунный календарь садовода-огородника на август: когда и какие работы лучше всего выполнять

Прислушиваясь к советам касаемо влияния различных фаз Луны, садоводы и огородники будут знать благоприятные дни для различных работ.

Август – благодатная пора для садоводов и дачников, ведь именно в этом месяце садоводы начинают "пожинать" результаты своего труда. Последний месяц лета – это время сбора урожая очень многих выращиваемых культур.

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Хотя август является последним месяцем лета, однако – это удачный период для высевания различных овощей в теплицы и горшки. Таким образом можно получить приятный подарок в виде урожая поздней осенью и даже зимой.

Для каждой культуры есть свои удачные дни, то есть – когда и что лучше сеять. На это, в частности, влияют фазы Луны, ведь посадка растений в определенный лунный день может ускорить их восход, рост и повлиять на плоды будущих растений.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на август 2020 года подскажет, какие дни являются благоприятными и неблагоприятными для посадки и выращивания растений дома и в саду.

Лунный посевной календарь на август 2020 по дням

1 августа – день хороший для посадки и пересадки деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. А также рыхления, внесения удобрений, прививки деревьев, покоса.

2 августа – как и предыдущий день, следует заниматься посадкой грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

3 августа – не рекомендуются посевы и посадки.

4 августа – неблагоприятный день для посевов и посадки растений. Лучше заняться сбором зерновых и корнеплодов, стрижкой, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

5 августа – хорошее время для посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививки деревьев и ягодных кустов, а также для культивации, полива и внесения удобрений. Можно делать варенье и соленья.

6 августа – можно сажать сельдерей, редис, луковичные, делать прививки деревьев и ягодных кустов, а также заниматься заготовкой варенья и солений.

7 августа – неудачный день для посевов и посадок. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

8 августа – в этот день лучше заняться подготовкой почвы под посев, уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием. Рекомендуется сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

9 августа – как и предыдущий день, не рекомендуются посевы и посадки.

10 августа – можно сажать все корнеплоды, клубневые и луковичные культуры, а также подстригать деревья и кустарники.

11 августа – рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

12 августа – лучше заняться удалением лишних побегов, стрижкой, прополкой, культивацией, мульчированием. Сбором лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

13 августа – неблагоприятный день для посадки и пересадки травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

14 августа – не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

15 августа – рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной сушки. Удаются в это время консервы и соленья.

16 августа – в этот день можно собирать все, что не подлежит длительному хранению. Удаются также сделанные в это время консервы и соленья.

17 августа – стоит заняться заготовкой зелени и лекарственных трав, требующих особо эффективной сушки. Удаются в это время консервы и соленья.

18 августа – рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, требующих особо эффективной сушки. День хорош для консервации и соления.

19 августа – неудачный день для посевов и посадок.

20 августа – не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Зато хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник.

21 августа – благоприятное время для посадки и срезания цветов, закладки клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос.

22 августа – как и предыдущий день, рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос.

23 августа – удачный день для посадки капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

24 августа – хорошее время для посадки капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

25 августа – стоит сажать зелень, лук, чеснок, перец, лекарственные травы – на семена, а также землянику, шпинат, шиповник, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян и срезки цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

26 августа – рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

27 августа – рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.

28 августа – хороший день для посадки и пересадки деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

29 августа – рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

30 августа – можно сажать и пересаживать деревья и кустарники, особенно грушевые и сливовые, крыжовник, смородину. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

31 августа – стоит заняться посадкой и пересадкой деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев.

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