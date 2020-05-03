Лунный посевной календарь 2020: что и в какие дни лучше всего высаживать

Прислушиваясь к советам о влиянии различных фаз Луны, садоводы и огородники будут знать наиболее благоприятные дни для занятия растениями.

Месяц и его фазы имеют невероятное влияние на все живое в нашей природе, в том числе и на садово-огородные растения. Он может как благоприятно, так и негативно влиять на рост и развитие растений.

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Так, давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ. В полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, в стебле и плодах, а в новолуние, наоборот, в его подземной части – клубнях и корнях.

Семена, попадающие в землю при растущей Луне, программируется на более активный рост вверх и развитие над землей, а посаженные при нисходящей Луне имеют противоположную тенденцию развития вниз под землей. Поэтому растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при нисходящей.

С учетом этого и составлен Лунный посевной календарь, который поможет огородникам и садоводам вырастить замечательный урожай.

Наиболее благоприятные для посадки дни: посевной календарь 2020

Какие дни лучшие для ухода за растениями

Чтобы максимально эффективно распланировать работы с растениями и начать новый огородный сезон, важно также знать, когда вносить удобрения и осуществлять уход за растениями. В этом пригодится Лунный посевной календарь 2020.

Неблагоприятные для садоводства дни в 2020 году

Лунный посевной календарь подсказывает не только наиболее благоприятные дни для всех видов садовых и огородных работ, а также предостерегает от периодов, когда высаживанием растений или уходом за ними лучше не заниматься.

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Запрещенными днями для посадки и пересаживания растений в 2020 году являются следующие дни: май – 7 и 22, июнь – 5 и 21, июль – 5 и 20, август – 3 и 19, сентябрь – 2 и 17, октябрь – 2, 16 и 31, ноябрь – 15 и 30, декабрь – 14 и 30.

Соблюдение рекомендаций Лунного посевного календаря на 2020 год будет способствовать получению хорошего урожая. Но еще одним важным условием во время выращивания садовых и огородных культур является труд человека, то есть своевременный уход за растениями.