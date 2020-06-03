Свадьба в 2020 году: наиболее удачные и неблагоприятные дни для бракосочетания

Лунный календарь подскажет будущему супружеству, какой именно день выбирать в тот или иной месяц текущего года для бракосочетания.

День свадьбы – особенный в жизни супружеской пары, который хочется оставить в памяти самые светлые и лучшие воспоминания.

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Подготовку к свадебному торжеству некоторые девушки начинают еще до того, как встретят мужчину своей мечты! Поиски платья для невесты и тщательная работа с каждой деталью – все это входит в подготовку дня бракосочетания.

Конечно же, в первую очередь встает вопрос выбора даты для заключения брака. Это дело является довольно ответственным как для будущей семейной пары, так и для их родителей и других родственников. Многие в данном вопросе опираются на приметы и обычаи (христиане – на православные традиции), а кто-то руководствуется определенными знаниями, прежде всего учитывая влияние фаз Луны на тот или иной день определенного месяца в году.

Благоприятные дни для свадьбы в 2020 году

Заключать брак, в соответствии с советами астрологов, лучше на фазу растущей Луны. Считается, что во время убывающей Луны уходит положительная энергия, а вместе с ней и доверие между супругами.

Январь 2020

Благоприятными для бракосочетания были 5, 6, 10, 26 и 29 числа. Нейтральные дни: 2-4, 7-9, 11, 12, 16-21, 23, 24, 27, 28, 30 и 31. Неблагоприятные дни: 13-15, 22-25 января.

Февраль 2020

Лучшими днями для заключения брака считаются 2, 3, 6, 7, 25, 28 и 29 числа. Нейтральные дни: 1, 4, 5, 8-10, 13-17, 21, 23, 24, 26 и 27. Неблагоприятные дни: 11, 12, 18-20 и 22 февраля.

Март 2020

Хорошими датами для свадьбы считаются 1, 6, 8, 27, 29, 30 марта. Нейтральные дни: 2-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20-23, 25, 26, 28 и 31. Неблагоприятные дни: 10, 12, 14, 17-19 и 24 марта.

Апрель 2020

Для свадьбы в апреле подойдут 2, 3, 5, 7, 27 и 28 числа. Нейтральные дни: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 25, 29 и 30. Неблагоприятные дни: 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21-23 апреля.

Май 2020

Удачным будет союз, заключенный 1, 4, 5 и 24 мая. Нейтральные дни: 2, 3, 6-10, 13-17, 20, 22, 23, 25-27, 29 и 31. Неблагоприятные дни: 11, 12, 18, 19, 21 и 30 мая.

Июнь 2020

Для свадьбы в июне лучше всего подойдут 1, 5, 23, 26, 28 числа. Нейтральные дни: 2-4, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 и 30. Неблагоприятные дни: 7, 9, 10, 16, 17 и 20 июня.

Июль 2020

В июле лучше всего играть свадьбу 3, 5, 25-27, 30, 31 числа. Нейтральные дни: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19-22, 24, 28 и 29. Неблагоприятные дни: 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18 и 23 июля.

Август 2020

Прочным будет брак, заключенный 2, 3, 21, 23, 26, 30, 31 августа. Нейтральные дни: 1, 4, 6, 7, я-11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27-29. Неблагоприятные дни: 5, 8, 12, 15, 18-20 августа.

Сентябрь 2020

В первый осенний месяц стоит обратить внимание на такие числа, как 1, 2, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30 сентября. Нейтральные дни: 3-8, 10-13, 20-22, 24-26 числа. Неблагоприятные дни: 9, 14, 15, 16 и 17 сентября.

Октябрь 2020

Прочным обещает быть брак, заключенный 2, 4, 9, 18, 23, 25, 26, 30 октября. Нейтральные дни: 1, 5, 11, 15-17, 19-22, 24, 27-29 и 31. Неблагоприятные дни: 3, 6-8, 10, 12-14 октября.

Ноябрь 2020

В ноябре лучшими днями для свадебного торжества станут 17, 20, 21 и 22 числа. Нейтральные дни: 1, 2, 5-9, 12, 13, 15, 16, 18, 23-26 и 30. Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 14 и 19 ноября.

Декабрь 2020

Для бракосочетания в последний месяц года подойдут 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 декабря. Нейтральные дни: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 22-24, 29-31 числа. Неблагоприятные дни: 1, 3, 5, 8, 10, 12 и 15 декабря.

Бракосочетание в 2020 году по церковному календарю

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Даты, которые будут лучшими для свадьбы с точки зрения религии, зависят от дня недели, церковных праздников, постов, а также от больших православных праздников, которые христианский мир будет отмечать в 2020 году.

Чтобы брак в 2020 году принес благополучие и счастье молодой паре, нужно обязательно учитывать определенные моменты.

В частности, не стоит выбирать для бракосочетания дни во время поста (независимо от его продолжительности). А в 2020 году, согласно церковному календарю, есть следующие многодневные посты:

до 6 января длился Рождественский пост, который начался 28 ноября 2019 года;

с 2 марта по 18 апреля – Великий пост;

с 15 июня по 11 июля – Петров пост;

14 по 27 августа – Успенский пост;

с 28 ноября по 6 января 2021 года – Рождественский пост.

Запрещается бракосочетания в четверг, вторник (накануне постных дней) и субботу. Не рекомендуется также играть свадьбу, когда в храме проходит большой церковный праздник.

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