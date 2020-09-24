Во все времена люди брали во внимание фазы Луны, ведь ночное светило оказывает значительное влияние на все живое на Земле, в том числе и состояние человека.
Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеКасается это также и проведения разнообразных косметических процедур, одной из которых является стрижка волос.
Еще издавна замечено, что, если подрезать волосы в период растущей Луны, то это хорошо будет влиять на рост волос, ускоряя их. Вместе с тем, стрижка во время убывающей Луны приведет к тому, что волосы будут расти медленнее, однако они окрепнут и меньше будут выпадать.
Удачно повлияет на волосы, а именно – сделает их послушными и густыми, что сэкономит время на укладку – смена прически в полнолуние.
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос на октябрь 2020 года откроет завесу тайны отношений Земли с ее загадочным спутником и поможет разобраться в том, какой день наиболее благоприятен для смены прически, а в какой – лучше отказаться от каких-либо процедур, связанных с волосами.
Лунные фазы на октябрь 2020
Полнолуние - 2 октября и 31 октября 2020 года
Новолуние - 16 октября 2020 года
Убывающая Луна - с 3 по 15 октября 2020 года
Растущая Луна - 1 октября и с 17 по 31 октября 2020 года
Стрижка волос в октябре 2020: самые лучшие и неудачные дни
Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 года: 4, 6-9, 12, 17, 19, 21-24, 27, 28 октября.
Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2020 года: 5-8, 18, 19, 21-23, 25, 27-30 октября.
Благоприятные дни для маникюра, педикюра в октябре 2020 года: 1-3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 24-28, 30 октября.
Лунный календарь на октябрь 2020
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