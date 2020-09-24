Лунный календарь подскажет, когда стоит делать стрижку, чтобы получить роскошную прическу.

Во все времена люди брали во внимание фазы Луны, ведь ночное светило оказывает значительное влияние на все живое на Земле, в том числе и состояние человека.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеКасается это также и проведения разнообразных косметических процедур, одной из которых является стрижка волос.

Еще издавна замечено, что, если подрезать волосы в период растущей Луны, то это хорошо будет влиять на рост волос, ускоряя их. Вместе с тем, стрижка во время убывающей Луны приведет к тому, что волосы будут расти медленнее, однако они окрепнут и меньше будут выпадать.

Удачно повлияет на волосы, а именно – сделает их послушными и густыми, что сэкономит время на укладку – смена прически в полнолуние.

Лунный календарь стрижки и окрашивания волос на октябрь 2020 года откроет завесу тайны отношений Земли с ее загадочным спутником и поможет разобраться в том, какой день наиболее благоприятен для смены прически, а в какой – лучше отказаться от каких-либо процедур, связанных с волосами.

Лунные фазы на октябрь 2020

Полнолуние - 2 октября и 31 октября 2020 года

Новолуние - 16 октября 2020 года

Убывающая Луна - с 3 по 15 октября 2020 года

Растущая Луна - 1 октября и с 17 по 31 октября 2020 года

Стрижка волос в октябре 2020: самые лучшие и неудачные дни

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 года: 4, 6-9, 12, 17, 19, 21-24, 27, 28 октября.

Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2020 года: 5-8, 18, 19, 21-23, 25, 27-30 октября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в октябре 2020 года: 1-3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 24-28, 30 октября.

Лунный календарь на октябрь 2020

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Автор: Алина Вишневская