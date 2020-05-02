Календарь стрижек на май 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были красивыми

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически добавит красоты и здоровья вашим волосам.

Астрологи убеждены, что то, во время какой лунной фазы вы делаете стрижку, оказывает прямое влияние на состояние волос в дальнейшем. Улучив самое благоприятное время для походу к парикмахеру, вы сможете скорректировать состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.

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Так, если сделать стрижку во время растущей Луны, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы часто любите менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна стареет.

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически добавит красоты и здоровья вашим волосам.

Лунные фазы на май 2020:

Новолуние - 22 мая в 20 часов 39 минут.

Полнолуние - 7 мая в 13 часов 45 минут.

Растущая Луна с 1 по 6, с 23 по 31 мая 2020.

Убывающая Луна с 8 по 21 мая 2020.

Благоприятные дни для стрижки в мае 2020 года: 3, 4, 7, 10, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31 мая.

Благоприятные дни для окраски волос в мае 2020 года: 3, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 31 мая.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в мае 2020 года: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, мая.

Лунный календарь стрижек на май 2020