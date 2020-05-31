Календарь стрижек на июнь 2020: когда лучше сделать новую прическу для красоты и здоровья волос

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы приобрел силу и здоровый блеск.

Специалисты убеждены, что лунные фазы оказывают прямое влияние на рост наших волос и их состояние после стрижки. Улучив самое благоприятное время для похода к парикмахеру, вы сможете скорректировать состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.

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Так, если сделать стрижку во время растущей Луны, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы часто любите менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна стареет.

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы приобрел силу и здоровый блеск.

Лунные фазы на июнь 2020:

Полная Луна - 5 июня 2020 года;

Третья четверть - 13 июня 2020 года;

Новолуние - 21 июня 2020 года;

Первая четверть - 28 июня.

Благоприятные дни для стрижки в июне 2020 года: 1, 3, 9-12, 14, 19, 23, 25, 27, 30 июня.

Благоприятные дни для окраски волос в июне 2020 года: 1, 2, 4, 5, 8-12, 16, 19, 23-25, 27, 30 июня.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в июне 2020 года: 1-4, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22-24, 26, 27, 30 июня.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020

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