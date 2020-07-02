Календарь стрижек на июль 2020: когда лучше сделать новую прическу, чтобы волосы были здоровыми и красивыми

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы приобрели силу, густоту и здоровый блеск.

Эксперты убеждены, что лунные фазы оказывают прямое влияние на рост наших волос и их состояние после стрижки. Выбрав самое благоприятное время для похода к парикмахеру, вы сможете улучшить состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.

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К примеру, если сделать стрижку, когда Луна пребывает в фазе роста, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы любите часто менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна убывает, и тогда волосы будут расти медленнее.

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы приобрели силу, густоту и здоровый блеск.

Лунные фазы на июль 2020:

Полная Луна - 5 июля 2020 года;

Третья четверть - 13 июля 2020 года;

Новолуние - 20 июля 2020 года;

Первая четверть - 27 июля.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2020 года: 1, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25-27, 29, 30 июля.

Благоприятные дни для окраски волос в июле 2020 года: 5, 6, 10-12, 15-17, 19, 21-23, 26, 27, 29, 30 июля.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в июле 2020 года: 1, 5, 6, 8, 10-14, 18, 19, 21-23, 25-28, 30 июля.

Лунный календарь стрижек на июль 2020

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