Календарь стрижек на август 2020: когда лучше сделать новую прическу, чтобы придать красоты и блеска своим волосам

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы быстрее росли.

Эксперты считают, что лунные фазы оказывают прямое влияние на рост наших волос и их состояние после стрижки. Если подобрать правильный день для похода к парикмахеру, вы сможете улучшить состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.

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Наверняка, вы и сами замечали, что если сделать стрижку на растущую Луну, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы любите часто менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна убывает, и тогда волосы будут расти медленнее.

УНИАН подготовил для вас список дней, в которые лучше стричься, чтобы волосы приобрели силу, густоту и здоровый блеск.

Лунные фазы на август 2020:

Полная Луна - 3 августа 2020 года;

Новолуние - 19 августа 2020 года;

Растущая Луна - 1, 2 и с 20 по 31 августа 2020.

Убывающая Луна - с 4 по 18 августа 2020.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2020 года: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 августа.

Благоприятные дни для окраски волос в августе 2020 года: 2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28, августа.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в августе 2020 года: 1, 4, 8, 9, 11, 14-16, 20, 22, 25-30 августа.

Лунный календарь на август 2020

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