Рекомендации астрологов помогут подготовиться к колебаниям лунных ритмов и их влиянию на организм.

Лунный календарь основан на древних знаниях о перемещении Луны по небу. Так, наблюдая за изменением фаз ночного светила и природными явлениями, люди пришли к выводу, что Луна влияет на земную природу, в том числе и на нас.

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В целом Лунный календарь включает в себя 29 или 30 лунных суток. Начинается Лунный месяц новолунием и продолжается вплоть до следующего. В течение этого времени ночное светило проходит несколько фаз – четвертей, каждая из которых длится около недели.

Первая половина Луны по лунному календарю – это союз Луны и Солнца, вторая – период их противостояния. Отсюда и возникает психологическая напряженность. Колебания же лунных ритмов приводят к тому, что человек чувствует себя неуютно, а кое-кто даже впадает в депрессию.

Людям, склонным к заболеваниям, стоит следить за изменениями фаз Луны, чтобы подготовиться и уменьшить влияние небесного светила на организм. Астрологи составили лунный календарь на сентябрь 2020 года с рекомендациями по благоприятным и неблагоприятным дням.

Лунный календарь на сентябрь 2020 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Благоприятные лунные дни в сентябре: 1, 21, 22, 28 сентября.

Неблагоприятные лунные дни в сентябре: 3, 4, 5, 11, 13 сентября.

Лунные фазы на сентябрь 2020

Полнолуние - 2 сентября 2020 года

Новолуние - 17 сентября 2020 года

Убывающая Луна - 3 по 9 сентября, с 11 по 16 сентября 2020 года

Растущая Луна - с 18 по 23 сентября, 25 по 30 сентября 2020 года

Лунный календарь на сентябрь 2020

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Автор: Алина Вишневская