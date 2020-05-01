Лунный календарь на май 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны.

Астрологи составили лунный календарь на май 2020. Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни мая, согласно лунному календарю.

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Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. При этом суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли.

При этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.

Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в мае.

Лунный календарь на май 2020 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Самые благоприятные лунные дни в мае: 1, 5, 12-13, 24-29 мая.

Лунные фазы на май 2020:

Новолуние - 22 мая в 20 часов 39 минут.

Полнолуние - 7 мая в 13 часов 45 минут.

Растущая Луна с 1 по 6, с 23 по 31 мая 2020.

Убывающая Луна с 8 по 21 мая 2020.

Лунный календарь на май 2020